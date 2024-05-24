В Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Сотрудники МВД России по Ростовской области задержали троих местных жителей, которые производили наркотики в частном доме. В ходе обыска правоохранители нашли различные психотропные вещества, лабораторное оборудование и контейнеры с неизвестным порошком весом 37 килограммов.
Злоумышленники признались в содеянном. На всех троих завели уголовное дело по статье за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Преступников заключили под стражу. Согласно законодательству им может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей.
Отметим, что расследование продолжается.
Ранее полиция начала искать мужчину, который пугает жителей Ростовской области. Хулиган ходит с молотком и в медицинской маске.
До этого стало известно, что в Ростове будут судить бездомного, который убил своего знакомого. В порыве ссоры он заживо сжег приятеля в гараже.