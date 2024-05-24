rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:13

Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

В Ростовской области прикрыли нарколабораторию

В Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию

24 мая 2024, 17:13
Фото: 1MI
В Ростовской области прикрыли нарколабораторию
В хуторе Калинин Ростовской области обнаружили частный дом, в котором была оборудована лаборатория для создания синтетических наркотических веществ, информирует «МВД Медиа».

Сотрудники МВД России по Ростовской области задержали троих местных жителей, которые производили наркотики в частном доме. В ходе обыска правоохранители нашли различные психотропные вещества, лабораторное оборудование и контейнеры с неизвестным порошком весом 37 килограммов.

Остальное тело — в ванной: голову пенсионера нашли на кладбище в Таганроге
Узнать подробнее

Злоумышленники признались в содеянном. На всех троих завели уголовное дело по статье за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Преступников заключили под стражу. Согласно законодательству им может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей.

Отметим, что расследование продолжается.

Ранее полиция начала искать мужчину, который пугает жителей Ростовской области. Хулиган ходит с молотком и в медицинской маске.

До этого стало известно, что в Ростове будут судить бездомного, который убил своего знакомого. В порыве ссоры он заживо сжег приятеля в гараже.

Читайте также:
В Ростове огласили приговор инспектору ДПС за служебный подлог и взяткиВ Ростовской области расследуют убийство второклассницы и ищут главу облсудаБастрыкин взял на контроль дело о склонении детей к наркотикам в Шахтах
#Регина Симакова#Ростовская область#Полиция#Преступление#Наркотики#Нарушение закона#Уголовное дело#18+#Наркопреступление#Происшествия
Подпишитесь
Ростовчан пугают новыми штрафами, а Азовское море взяли под защиту
Сегодня, 16:35
Бастрыкин хочет добиться уголовного дела для судьи в Ростове-на-Дону
Сегодня, 16:21
Заселившие Ростовскую область тараканы-прусаки оказались из Индии
Сегодня, 15:01
Для Ростовской области закупят десятки дронов для спасательных операций
Сегодня, 13:52
В Ростове-на-Дону с 1 июня запустят четыре пляжа
Сегодня, 13:50
В «Академию смеха» или на «Бабий бунт»: куда сходить в Ростове 25 и 26 мая
Сегодня, 09:04
"