В Ростовской области накрыли крупную нарколабораторию

Злоумышленники признались в содеянном. На всех троих завели уголовное дело по статье за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Преступников заключили под стражу. Согласно законодательству им может грозить до 20 лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей.