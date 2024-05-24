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Сильный ветер снес ограждение, установленное вокруг дома на Нариманова в Ростове

Ветер снес забор, которым обнесли разрушенный дом на Нариманова в Ростове

24 мая 2024, 19:30
Фото: rostovgazeta.ru
Сильный ветер снес ограждение, установленное вокруг дома на Нариманова в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице Нариманова ветер снес забор, который был установлен вокруг разрушенного общежития. Часть ограды раскидало по окрестностям, отмечает телеграм-канал «Че по Ростову?».

Напомним, что после штурма жильцов у пятиэтажки на Нариманова установили забор, который защищает здание от проникновения. Однако сильный ветер снес ограду и раскидывает ее части по близлежащей территории.

Сильный ветер снес ограждение, установленное вокруг дома на Нариманова в Ростове
Видео: Тг-канал «Че по Ростову»
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Ранее глава администрации Алексей Логвиненко запретил находиться в здании, так как любая активность может привести к его разрушению. Но на видео закадровый голос со смехом подмечает, что проход к общежитию снова открыт и все желающие могут зайти.

До этого министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова. Однако сделать это получится только после того, как решат все проблемы с собственниками.

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