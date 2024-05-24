Ветер снес забор, которым обнесли разрушенный дом на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:32
Updated Сегодня, 19:32
Напомним, что после штурма жильцов у пятиэтажки на Нариманова установили забор, который защищает здание от проникновения. Однако сильный ветер снес ограду и раскидывает ее части по близлежащей территории.
Ранее глава администрации Алексей Логвиненко запретил находиться в здании, так как любая активность может привести к его разрушению. Но на видео закадровый голос со смехом подмечает, что проход к общежитию снова открыт и все желающие могут зайти.
До этого министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова. Однако сделать это получится только после того, как решат все проблемы с собственниками.