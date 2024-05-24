Власти оценили уровень безопасности в Азовском море в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
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Updated Сегодня, 10:09
Глава региона добавил, что в Ростовской области созданы «определенные структуры», которые взаимодействуют со службами безопасность и Минобороны. Их совместными усилиями обеспечивается безопасность перевозок по Азовскому и Черному морях.
Голубев заверил, что работа ведется в постоянном режиме и касается не только морских перевозок, но и транспортного сообщения в целом.
«Есть решения высшего уровня, которые связаны со взаимодействием гражданских властей и властей, обеспечивающих безопасность», — заключил губернатор.
Ранее Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.