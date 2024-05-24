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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Власти оценили уровень безопасности в Азовском море в Ростовской области

Власти оценили уровень безопасности в Азовском море в Ростовской области

24 мая 2024, 10:07
Фото: Минобороны РФ
Власти оценили уровень безопасности в Азовском море в Ростовской области
Губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовская область следит за безопасностью в Азовском море, пишет ТАСС.

Глава региона добавил, что в Ростовской области созданы «определенные структуры», которые взаимодействуют со службами безопасность и Минобороны. Их совместными усилиями обеспечивается безопасность перевозок по Азовскому и Черному морях.

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Голубев заверил, что работа ведется в постоянном режиме и касается не только морских перевозок, но и транспортного сообщения в целом.

«Есть решения высшего уровня, которые связаны со взаимодействием гражданских властей и властей, обеспечивающих безопасность», — заключил губернатор.

Ранее Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до Ростова к Черному морю.

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