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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Юрист рассказал, как ростовчан будут штрафовать за неухоженные сады и огороды

Юрист рассказал, как ростовчан будут штрафовать за неухоженные сады и огороды

24 мая 2024, 12:38
Фото: Unsplash
Юрист рассказал, как ростовчан будут штрафовать за неухоженные сады и огороды
Собственники земельных участков в Ростовской области обязаны их использовать по целевому назначению, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Сегодня обсуждается разработанный Росреестром законопроект, целью которого должно стать повышение эффективности использования земель.

Предлагаемые нововведения обяжут ростовчан, имеющих участки для садоводства и огородничества, начать их осваивать в течение трех лет. Если этого не произойдет, то собственник земельного участка может получить штраф.

«В принципе, ответственность за неосвоенные земельные участки существовала и прежде. Например, когда владелец участка получил документы на строительство, а осваивать участок не начал, он мог получить предписание от Росреестра о нарушении земельного законодательства», — отмечает Антон Габович.
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Собеседник разъясняет, что в новой инициативе пока нет четких разъяснений того, что понимать под критерием «неосвоенного» земельного участка. Это в дальнейшем потребуется разработать.

«Если законопроект пройдет слушания и его подпишет президент, то новые нормы начнут действовать с 1 марта 2025 года», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Зеленой, на месте вырубленных многолетних деревьев — в зоне насаждений специального назначения, возобновили стройку.

Стройку возобновили на месте вырубленных деревьев на улице Зеленой в Ростове. Стройку возобновили на месте вырубленных деревьев на улице Зеленой в Ростове.
Стройку возобновили на месте вырубленных деревьев на улице Зеленой в Ростове.
Фото: читатели RostovGazeta / rostovgazeta.ru
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