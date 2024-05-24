Юрист рассказал, как ростовчан будут штрафовать за неухоженные сады и огороды

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Сегодня обсуждается разработанный Росреестром законопроект, целью которого должно стать повышение эффективности использования земель.
Предлагаемые нововведения обяжут ростовчан, имеющих участки для садоводства и огородничества, начать их осваивать в течение трех лет. Если этого не произойдет, то собственник земельного участка может получить штраф.
«В принципе, ответственность за неосвоенные земельные участки существовала и прежде. Например, когда владелец участка получил документы на строительство, а осваивать участок не начал, он мог получить предписание от Росреестра о нарушении земельного законодательства», — отмечает Антон Габович.
Собеседник разъясняет, что в новой инициативе пока нет четких разъяснений того, что понимать под критерием «неосвоенного» земельного участка. Это в дальнейшем потребуется разработать.
«Если законопроект пройдет слушания и его подпишет президент, то новые нормы начнут действовать с 1 марта 2025 года», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на улице Зеленой, на месте вырубленных многолетних деревьев — в зоне насаждений специального назначения, возобновили стройку.