Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Ранее у берега реки Цимла задержали двух жителей села Кагальник по подозрению в вылове рыбы на миграционном пути к месту нереста. Для этого они использовали сети.
У них обнаружили 180 особей рыб, в том числе сазана, леща, карасей. А размер ущерба оценили на сумму свыше 200 тысяч рублей.
«Один из задержанных ранее был оперуполномоченным Волгодонского отделения Отдела №6 по борьбе с преступлениями в природоохранной сфере управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского МВД», — пишет канал.
Отмечается, что во время работы он курировал Цимлянское водохранилище. Но официальной информации о том, что задержанный был полицейским, не поступало, она уточняется.
Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей.