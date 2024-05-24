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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский

Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский

24 мая 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Задержанным на Дону браконьером может оказаться бывший полицейский
В Ростовской области одним из задержанных браконьеров является бывший сотрудник полиции, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее у берега реки Цимла задержали двух жителей села Кагальник по подозрению в вылове рыбы на миграционном пути к месту нереста. Для этого они использовали сети.

У них обнаружили 180 особей рыб, в том числе сазана, леща, карасей. А размер ущерба оценили на сумму свыше 200 тысяч рублей.

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Фото: МВД по РО

«Один из задержанных ранее был оперуполномоченным Волгодонского отделения Отдела №6 по борьбе с преступлениями в природоохранной сфере управления экономической безопасности и противодействия коррупции донского МВД», — пишет канал.

Отмечается, что во время работы он курировал Цимлянское водохранилище. Но официальной информации о том, что задержанный был полицейским, не поступало, она уточняется.

Ранее два жителя Ростовской области наловили рыбы почти на миллион рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Дон#Браконьеры#Рыболовство
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