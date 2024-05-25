Экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Речь идет о проекте возведения законсервированного металлургического завода «Дон-металл». Положительное заключение на его строительство было выдано на основе результатов инженерных изысканий.
Предприятие будет выпускать горячекатаную арматуру. Мощность завода составит до 400 тысяч тонн в год.
Завод начинали строить еще в 2020 году. Тогда этому помешала пандемия коронавируса. По данным на тот год, инвестор освоил почти 967 миллионов рублей из запланированных 1,6 миллиарда рублей. Деньги пошли на возведение прокатного центра с основным оборудованием.
Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске.