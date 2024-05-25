Экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области

Завод начинали строить еще в 2020 году. Тогда этому помешала пандемия коронавируса. По данным на тот год, инвестор освоил почти 967 миллионов рублей из запланированных 1,6 миллиарда рублей. Деньги пошли на возведение прокатного центра с основным оборудованием.