rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Частная экспертная организация «Геоспэк» одобрила проект строительства металлургического завода в Каменске

Экспертиза одобрила строительство металлургического завода в Ростовской области

25 мая 2024, 12:54
Фото: 1MI
Частная экспертная организация «Геоспэк» одобрила проект строительства металлургического завода в Каменске
Частная экспертная организация «Геоспэк» одобрила проект строительства металлургического завода в Каменске Ростовской области, пишет деловое издание «Город N».

Речь идет о проекте возведения законсервированного металлургического завода «Дон-металл». Положительное заключение на его строительство было выдано на основе результатов инженерных изысканий.

Предприятие будет выпускать горячекатаную арматуру. Мощность завода составит до 400 тысяч тонн в год.

Госэкспертиза одобрила строительство крупного рыбзавода под Ростовом
Узнать подробнее

Завод начинали строить еще в 2020 году. Тогда этому помешала пандемия коронавируса. По данным на тот год, инвестор освоил почти 967 миллионов рублей из запланированных 1,6 миллиарда рублей. Деньги пошли на возведение прокатного центра с основным оборудованием.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод построят в Новочеркасске.

Читайте также:
Нефтеперерабатывающий завод построят в НовочеркасскеПивзавод не для «умников» продают по загадочной цене в Ростовской областиОдеты с иголочки: как зарабатывают донские компании по производству одежды
#Виктория Прутковская#Бизнес#Новости#Ростов-на-Дону#Строительство завода в Ростовской области#Заводы в Ростовской области#Производство в Ростовской области
Подпишитесь
С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд
Сегодня, 10:15
Футбольный клуб «Ростов» задолжал больше миллиона за гостиничные услуги
Сегодня, 09:38
С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд
Сегодня, 10:15
Магнитные бури накроют Ростовскую область из-за пятна-убийцы на Солнце
Сегодня, 08:40
Житель Ростова-на-Дону поймал огромного сазана и удивил рыбаков
Сегодня, 07:08
Сильный ветер и дожди обрушатся на Ростовскую область на выходных
Сегодня, 06:02
"