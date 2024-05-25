«Как в фильме ужасов»: зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге

Уже ежегодное для Таганрога нашествие зеленых комаров пришло в город после потепления. Насекомые в огромных количествах облепляют здания, машины, залетают в общественный транспорт. Горожане рассказывают, что зеленые комары не кусаются, но все равно приносят большой дискомфорт из-за своего огромного количества.