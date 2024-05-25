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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:28

Updated Сегодня, 17:28

Полчища зеленых комаров атаковали Таганрог

«Как в фильме ужасов»: зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге

25 мая 2024, 17:28
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»
Полчища зеленых комаров атаковали Таганрог

Зеленые комары массово облепили дома и машины в Таганроге

Полчища зеленых комаров атаковали Таганрог, фото с насекомыми публикуют в социальных сетях местные жители.

Уже ежегодное для Таганрога нашествие зеленых комаров пришло в город после потепления. Насекомые в огромных количествах облепляют здания, машины, залетают в общественный транспорт. Горожане рассказывают, что зеленые комары не кусаются, но все равно приносят большой дискомфорт из-за своего огромного количества.

Горожане рассказывают, что зеленые комары не кусаются, но все равно приносят большой дискомфорт из-за своего огромного количества.Горожане рассказывают, что зеленые комары не кусаются, но все равно приносят большой дискомфорт из-за своего огромного количества.
Горожане рассказывают, что зеленые комары не кусаются, но все равно приносят большой дискомфорт из-за своего огромного количества.
Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

«Выглядит как в фильме ужасов», — пишут они.

Ранее зоолог Алексей Тихонов предупредил, что с наступлением тепла комары начнут активизироваться в Ростовской области. Он предложил увеличивать в водоемах популяцию рыб, которые питаются комарами.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Соцсети#Комары#Происшествия
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