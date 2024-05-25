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В начале июня возможны сильные магнитные бури

Магнитные бури накроют Ростовскую область из-за пятна-убийцы на Солнце

25 мая 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
В начале июня возможны сильные магнитные бури
В начале июня возможны сильные магнитные бури, пишет «Комсомольская правда».

В начале мае на Землю обрушилась мощнейшая за столетие магнитная буря. Но расслабляться, отмечают ученые, рано. Солнце вскоре вынесет на видимую сторону диска так называемое пятно-убийцу. Оно может спровоцировать сильную вспышку и повышенную геомагнитную активность на Земле.

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Ждать магнитных бурь стоит в начале июня. Ученые отмечают, что их интенсивность может быть настолько сильной, что нарушит работу техники. Также велик риск появления полярных сияний в южных широтах.

Напомним, в начале мая из-за высокой геомагнитной активности северное сияние наблюдали в Ростове-на-Дону и других городах области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Магнитные бури в Ростовской области#Магнитные бури в июне
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