Магнитные бури накроют Ростовскую область из-за пятна-убийцы на Солнце

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В начале мае на Землю обрушилась мощнейшая за столетие магнитная буря. Но расслабляться, отмечают ученые, рано. Солнце вскоре вынесет на видимую сторону диска так называемое пятно-убийцу. Оно может спровоцировать сильную вспышку и повышенную геомагнитную активность на Земле.
Ждать магнитных бурь стоит в начале июня. Ученые отмечают, что их интенсивность может быть настолько сильной, что нарушит работу техники. Также велик риск появления полярных сияний в южных широтах.
Напомним, в начале мая из-за высокой геомагнитной активности северное сияние наблюдали в Ростове-на-Дону и других городах области.