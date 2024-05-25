Магнитные бури накроют Ростовскую область из-за пятна-убийцы на Солнце

В начале мае на Землю обрушилась мощнейшая за столетие магнитная буря. Но расслабляться, отмечают ученые, рано. Солнце вскоре вынесет на видимую сторону диска так называемое пятно-убийцу. Оно может спровоцировать сильную вспышку и повышенную геомагнитную активность на Земле.