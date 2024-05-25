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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

Охота на кабана будет разрешена до 28 февраля следующего года

Массово охотиться на кабана разрешат в Ростовской области с 1 июня

25 мая 2024, 13:58
Фото: 1MI
Охота на кабана будет разрешена до 28 февраля следующего года
Охота на кабана будет разрешена до 28 февраля следующего года, следует из документов на сайте правовой информации Ростовской области.

Власти разрешили жителям с 1 июня охотиться на кабана. В качестве добычи охотники могут выбрать как самку, так и самца любого возраста. Разрешение на охоту будет актуально до 28 февраля 2025 года.

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Вероятно, это связано с увеличением популяции кабанов в регионе.

Напомним, с 20 мая в Ростовской области также разрешили охоту на самцов косуль. В этом случае разрешение будет актуально лишь до 20 июня. Численность популяции косуль не так высока в регионе, поэтому для охотников установили более жесткие ограничения.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Охота#Правительство Ростовской области#Дикие кабаны#Кабаны
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