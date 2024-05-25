Массово охотиться на кабана разрешат в Ростовской области с 1 июня

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Власти разрешили жителям с 1 июня охотиться на кабана. В качестве добычи охотники могут выбрать как самку, так и самца любого возраста. Разрешение на охоту будет актуально до 28 февраля 2025 года.
Вероятно, это связано с увеличением популяции кабанов в регионе.
Напомним, с 20 мая в Ростовской области также разрешили охоту на самцов косуль. В этом случае разрешение будет актуально лишь до 20 июня. Численность популяции косуль не так высока в регионе, поэтому для охотников установили более жесткие ограничения.