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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Анжелика Гуличенко пропала в Ростове 29 апреля

Полиция и волонтеры уже месяц ищут в Ростове загадочно пропавшую девушку

25 мая 2024, 11:05
Фото: Изображение Midjourney
Анжелика Гуличенко пропала в Ростове 29 апреля
Анжелика Гуличенко пропала в Ростове 29 апреля, рассказали поисковики «ЛизаАлерт».

24-летняя Анжелика вышла из дома 29 апреля, но так и не вернулась. Почти месяц ее ищут волонтеры и правоохранительные органы. Поиски Гуличенко пока не увенчались успехом.

Известно, что Анжелика невысокого роста — около 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были кофта оливкового цвета, рубашка в черно-красную клетку, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Ориентировка на пропавшую Анжелику ГуличенкоОриентировка на пропавшую Анжелику Гуличенко
Ориентировка на пропавшую Анжелику Гуличенко
Фото: «ЛизаАлерт»

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Анжелики, просят немедленно обратиться в полицию или к волонтерам.

Напомним, в апреле больше 60 человек пропали без вести в Ростовской области.

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