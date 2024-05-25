Полиция и волонтеры уже месяц ищут в Ростове загадочно пропавшую девушку

24-летняя Анжелика вышла из дома 29 апреля, но так и не вернулась. Почти месяц ее ищут волонтеры и правоохранительные органы. Поиски Гуличенко пока не увенчались успехом.



Известно, что Анжелика невысокого роста — около 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза. В день исчезновения на ней были кофта оливкового цвета, рубашка в черно-красную клетку, черные спортивные штаны и черные ботинки.