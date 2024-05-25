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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата

Ростовчанин разнес топором игровой автомат в торговом центре

25 мая 2024, 11:43
Фото: для иллюстрации / 1MI
В торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата
В торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата, видео инцидента опубликовал Telegram-канал Don Mash.

52-летний житель Ростова пришел в торговый центр «Восход» на улице Еременко с топором. Его целью стал игровой автомат «Форт Боярд». Мужчина разбил топором стекло автомата и попытался выкрасть денежный приз.

Дебошира остановили охранники торгового центра. Позже они передали его правоохранительным органам.

В торговом центре «Восход» житель Ростова пытался украсть деньги из игрового автомата
Видео: Фото для иллюстрации / Don Mash

В полиции подробностями задержания мужчины не делились.

Ранее блогер в Ростове разбил окно в японском бистро в переулке Газетном. Он напал с бутылкой голову на владельца заведения, а также подрался с ним и с его женой.

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