Ростовчанин разнес топором игровой автомат в торговом центре

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
52-летний житель Ростова пришел в торговый центр «Восход» на улице Еременко с топором. Его целью стал игровой автомат «Форт Боярд». Мужчина разбил топором стекло автомата и попытался выкрасть денежный приз.
Дебошира остановили охранники торгового центра. Позже они передали его правоохранительным органам.
В полиции подробностями задержания мужчины не делились.
Ранее блогер в Ростове разбил окно в японском бистро в переулке Газетном. Он напал с бутылкой голову на владельца заведения, а также подрался с ним и с его женой.