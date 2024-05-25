С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд

В иске упоминались 32 песни российских и не только знаменитостей, а также несколько ремиксов. Сумма требуемой компенсации за каждую композицию составляла 20 тысяч рублей. Таким образом, всего «Российское авторское общество» хотело взыскать с ресторана 640 тысяч рублей.