С ресторана на набережной в Ростове взыскали деньги за песни российских звезд

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
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Updated Сегодня, 10:16
Причиной для иска «Российского Авторского Общества» стало нарушение исключительных прав на музыкальные произведения рестораном «Портовым» в Ростове. Заведение принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «Ю-ПАРК».
В иске упоминались 32 песни российских и не только знаменитостей, а также несколько ремиксов. Сумма требуемой компенсации за каждую композицию составляла 20 тысяч рублей. Таким образом, всего «Российское авторское общество» хотело взыскать с ресторана 640 тысяч рублей.
Истец в качестве доказательств того, что песни звучали в ресторане, приложил видеозаписи с одного из мероприятий в «Портовом».
«Произведения, публично исполненные в ходе проведения указанного мероприятия
и установленные при расшифровке записи фиксации факта нарушения авторских прав, и
включенные в настоящий иск, не исключены из репертуара РАО», — говорится в постановлении суда.
Изначально «Российское авторское общество» направляло письмо к владельцам ресторана с требованием выплатить компенсацию за бездоговорное исполнение музыкальных произведений. Это обращение осталось без ответа, из-за чего дело дошло до суда.
В арбитраже иск удовлетворили частично. С владельцев ресторана взыскали вместо 20 тысяч рублей за каждую песню по 10 тысяч рублей. Таким образом, «Ю-ПАРК» обязали заплатить 320 тысяч рублей. Еще 7,9 тысячи рублей компания заплатит за судебные расходы «Российского авторского общества».
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