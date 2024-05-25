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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Сильный ветер спровоцировал в Ростове десятки происшествий

Шквалистый ветер повалил деревья и конструкции в Ростове

25 мая 2024, 14:59
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Сильный ветер спровоцировал в Ростове десятки происшествий
Сильный ветер спровоцировал в Ростове десятки происшествий, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

Скорость ветра в Ростове 25 мая достигла 17 метров в секунду. Стихия спровоцировала к настоящему часу 27 происшествий. Зачастую они связаны с падением деревьев.

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Больше всего деревьев рухнуло в Первомайском районе. Там произошло восемь таких происшествий. Еще по пять деревьев упали в Советском и Пролетарском районах.

Городские службы устраняют последствия бушевания стихии.

Власти просят горожан быть осторожнее. Сильный ветер в сухую погоду опасен также провоцированием пожаров.

Стихнуть ветер должен лишь к вечеру 28 мая.

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