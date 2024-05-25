Шквалистый ветер повалил деревья и конструкции в Ростове

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Скорость ветра в Ростове 25 мая достигла 17 метров в секунду. Стихия спровоцировала к настоящему часу 27 происшествий. Зачастую они связаны с падением деревьев.
Больше всего деревьев рухнуло в Первомайском районе. Там произошло восемь таких происшествий. Еще по пять деревьев упали в Советском и Пролетарском районах.
Городские службы устраняют последствия бушевания стихии.
Власти просят горожан быть осторожнее. Сильный ветер в сухую погоду опасен также провоцированием пожаров.
Стихнуть ветер должен лишь к вечеру 28 мая.