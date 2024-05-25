Сильный ветер и дожди обрушатся на Ростовскую область на выходных

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Осадков 25 мая не ожидается, днем температура будет варьироваться от +20 до +25 градусов. Скорость ветра составит около 14 метров в секунду, местами он может быть еще сильнее.
В воскресенье при выходе из дома придется брать с собой зонт, так как в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. Вместе с этим сохранится сильный ветер. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем — от +18 до +23 градусов.
С начала следующей недели прогнозируют увеличение температуры, к вторнику столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.
В четверг вернется солнечная погода, и температура поднимется до +31 градуса. А в пятницу она достигнет отметки +32 градуса.
Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в регионе.