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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Сильный ветер и дожди обрушатся на Ростовскую область на выходных

Сильный ветер и дожди обрушатся на Ростовскую область на выходных

25 мая 2024, 06:02
Фото: 1MI
В Ростовской области на выходных будет складываться дождливая погода и может усилиться ветер, сообщили синоптики.

Осадков 25 мая не ожидается, днем температура будет варьироваться от +20 до +25 градусов. Скорость ветра составит около 14 метров в секунду, местами он может быть еще сильнее.

В воскресенье при выходе из дома придется брать с собой зонт, так как в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. Вместе с этим сохранится сильный ветер. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем — от +18 до +23 градусов.

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С начала следующей недели прогнозируют увеличение температуры, к вторнику столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

В четверг вернется солнечная погода, и температура поднимется до +31 градуса. А в пятницу она достигнет отметки +32 градуса.

Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Температура
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