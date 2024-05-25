Сильный ветер и дожди обрушатся на Ростовскую область на выходных

В воскресенье при выходе из дома придется брать с собой зонт, так как в отдельных районах ожидается кратковременный дождь с грозой. Вместе с этим сохранится сильный ветер. Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов, а днем — от +18 до +23 градусов.