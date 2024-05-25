Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Шквалистый ветер уже стал причиной падения аварийных деревьев в Ростове. Повалены оказались и несколько неустойчивых конструкций.
Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в Ростовской области до конца суток 28 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Жителей просят быть осторожнее в период бушевания стихии. Из-за сильного ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Велик риск образования и распространения пожаров.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область. В регион придут северные воздушные массы.