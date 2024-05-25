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Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Последствия сильного ветра в Ростове 25 мая

Синоптики рассказали, когда стихнет ветер в Ростовской области

25 мая 2024, 14:35
Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко
Последствия сильного ветра в Ростове 25 мая
Ветер будет бушевать в Ростовской области ориентировочно до 28 мая, сообщили синоптики гидрометцентра.

Шквалистый ветер уже стал причиной падения аварийных деревьев в Ростове. Повалены оказались и несколько неустойчивых конструкций.

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Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в Ростовской области до конца суток 28 мая. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Жителей просят быть осторожнее в период бушевания стихии. Из-за сильного ветра возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Велик риск образования и распространения пожаров.

Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о возвращении заморозков в Ростовскую область. В регион придут северные воздушные массы.

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