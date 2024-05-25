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Published Сегодня, 04:32

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Updated Сегодня, 04:32

Стоимость приготовления окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове

Стоимость кастрюли окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове

25 мая 2024, 04:32
Фото: timolina/freepik
Стоимость приготовления окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове
Средний чек на приготовление окрошки в Ростовской области составляет 920 рублей, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшего оператора фискальных данных страны.

В среднем по России стоимость приготовления окрошки на квасе достигла суммы в 1 042 рубля. Это на 13% выше, чем годом ранее. В Ростовской области средний ценник на приготовление этого блюда составляет 930 рублей. В регионе инфляция коснулась ингредиентов для окрошки на том же уровне, что и в целом по стране.

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Наибольший вклад в ценник для набора окрошки внесли яйца, зелень, редис и квас. За год снизился ценник только на картофель и лук.

Так, литр кваса в среднем подорожал на 12% — до 82 рублей. Примерно 300 граммов вареной колбасы, необходимых для окрошки, обойдутся в 245 рублей — на 13% дороже, чем в прошлом году. Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей. Сразу на 23% подорожала редиска. Килограмм этого овоща выйдет в 286 рублей. Значительней всего подорожали яйца — на 47%. Цена за десяток зафиксировалась на отметке в 140 рублей.

Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублейКилограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей
Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей
Фото: rostovgazeta.ru

Что касается упавших в стоимости продуктов, то наибольшее снижение цен показала зелень. Упаковка зеленого лука подешевела на 7% до 133 рублей. Пучок укропа обойдется в 27 рублей — на 13% ниже, чем годом ранее. Килограмм картофеля стал дешевле на 2% и сейчас в среднем стоит 42 рубля.

Ранее в ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области.

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