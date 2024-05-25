Стоимость кастрюли окрошки выросла почти до тысячи рублей в Ростове

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В среднем по России стоимость приготовления окрошки на квасе достигла суммы в 1 042 рубля. Это на 13% выше, чем годом ранее. В Ростовской области средний ценник на приготовление этого блюда составляет 930 рублей. В регионе инфляция коснулась ингредиентов для окрошки на том же уровне, что и в целом по стране.
Наибольший вклад в ценник для набора окрошки внесли яйца, зелень, редис и квас. За год снизился ценник только на картофель и лук.
Так, литр кваса в среднем подорожал на 12% — до 82 рублей. Примерно 300 граммов вареной колбасы, необходимых для окрошки, обойдутся в 245 рублей — на 13% дороже, чем в прошлом году. Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей. Сразу на 23% подорожала редиска. Килограмм этого овоща выйдет в 286 рублей. Значительней всего подорожали яйца — на 47%. Цена за десяток зафиксировалась на отметке в 140 рублей.
Что касается упавших в стоимости продуктов, то наибольшее снижение цен показала зелень. Упаковка зеленого лука подешевела на 7% до 133 рублей. Пучок укропа обойдется в 27 рублей — на 13% ниже, чем годом ранее. Килограмм картофеля стал дешевле на 2% и сейчас в среднем стоит 42 рубля.
Ранее в ЦБ рассказали, как аномальное тепло повлияло на цены в Ростовской области.