Суд в Ростове оставил в СИЗО замначальника СКЖД Константина Крята

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Крят является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование еще продолжается. Пролетарский суд Ростова продлил для Крята заключение под стражу еще на один месяц.
Константин Крят в СКЖД занимал высокопоставленную должность заместителя начальника и курировал вопросы строительства. В 2014 году ему даже присвоили здание «Лучший работник транспорта Дона».
Об аресте Крята стало известно в конце марта это года. Делом замначальника СКЖД занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Если вину Крята докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.