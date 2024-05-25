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Фото для иллюстрации

Суд в Ростове оставил в СИЗО замначальника СКЖД Константина Крята

25 мая 2024, 13:25
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Ростовский суд продлил арест замначальника СКЖД Константина Крята, пишет Donday со ссылкой на свои источники.

Крят является фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование еще продолжается. Пролетарский суд Ростова продлил для Крята заключение под стражу еще на один месяц.

В Ростове суд арестовал замначальника СКЖД
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Константин Крят в СКЖД занимал высокопоставленную должность заместителя начальника и курировал вопросы строительства. В 2014 году ему даже присвоили здание «Лучший работник транспорта Дона».

Об аресте Крята стало известно в конце марта это года. Делом замначальника СКЖД занимается Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Если вину Крята докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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