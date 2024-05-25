В Ростове «Горизонт» взыскал с «Бургер Кинга» полмиллиона за неуплату аренды

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Суд вынес решение по спору между ТРЦ «Горизонт» и ООО «Бургер рус», представляющего в России сеть фастфуда «Бургер Кинг». Торговый центр хотел взыскать с сети ресторанов один миллион рублей штрафа по договору аренды нежилого помещения.
Судебные тяжбы длились с мая. Их детальные подробности не раскрываются, дело рассматривалось в порядке упрощенного производства. Известно, что суд постановил удовлетворить иск «Горизонта» частично и взыскать с «Бургер рус» 459 тысяч рублей штрафа за неоплату аренды и 23 тысячи рублей расходов по уплате госпошлины.
«В остальной части иска отказать», — заключено в постановлении суда.
Решение стороны могут обжаловать в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Это не первый суд между торговым центром и его арендатором. Год назад «Горизонт» пытался взыскать с «Бургер рус» больше четырех миллионов рублей долгов и штрафов.