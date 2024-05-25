В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса во время движения

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Происшествие случилось в дневное время на проспекте Буденновский. Водитель автобуса №71 высадил всех пассажиров и осмотрел салон.
В этот момент он не увидел 10-летнюю девочку, которая находилась в транспорте. Он открыл двери для проветривания и поехал.
В это время девочка выпрыгнула и получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, но о ее состоянии пока информации нет.
Ранее в Ростове предложили увеличить до 10 тысяч рублей штрафы за выезд на полосу для автобусов.
До этого в донской столице назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП.