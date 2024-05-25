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В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса во время движения

В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса во время движения

25 мая 2024, 05:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ребенок выпрыгнул из автобуса, когда тот находился в движении, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в дневное время на проспекте Буденновский. Водитель автобуса №71 высадил всех пассажиров и осмотрел салон.

В этот момент он не увидел 10-летнюю девочку, которая находилась в транспорте. Он открыл двери для проветривания и поехал.

В Ростове-на-Дону назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП
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В это время девочка выпрыгнула и получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, но о ее состоянии пока информации нет.

Ранее в Ростове предложили увеличить до 10 тысяч рублей штрафы за выезд на полосу для автобусов.

До этого в донской столице назвали улицы, где чаще всего происходят ДТП.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобус#Девочка#Происшествия
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