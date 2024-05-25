В Ростове ресторан засудили за песни, а ветер стал причиной ЧП

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
В субботу, 25 мая, скорость ветра в Ростове достигла 17 метров в секунду. О непогоде ранее предупреждали в гидрометцентре и управлении МЧС.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что к вечеру в городе зафиксировали 27 происшествий, спровоцированных стихией. Большая часть из них связана с падением деревьев. Так, в Первомайском районе города упало восемь деревьев. Еще по пять рухнули в Советском и Пролетарском районах. Городские службы устраняют последствия происшествий.
Власти просят горожан быть осторожнее. Сильный ветер в сухую погоду опасен также провоцированием пожаров.
Арбитражный суд опубликовал решение по спору между «Российским Авторским Обществом» и ООО «Ю-ПАРК». Причиной судебных тяжб стало нарушение исключительных прав на музыкальные произведения.
«Ю-ПАРК» принадлежит ресторан «Портовый» в Ростове на Береговой улице. На одном из мероприятий в заведении играли несколько песен российских и зарубежных знаменитостей. Ресторан не заключал с «Российским Авторским Обществом» договоров на использование этих музыкальных композиций на своих мероприятиях. Доказательством по делу служила непрерывная видеозапись из «Портового», где и играли песни.
Сумма требуемой компенсации за использование без предварительного соглашения 32 композиций составила 640 тысяч рублей. В арбитраже иск удовлетворили частично. С владельцев ресторана взыскали 320 тысяч рублей компенсации за песни и 7,9 тысячи рублей за судебные расходы «Российского авторского общества».
Аналитики «Чек Индекс» предоставили RostovGazeta данные об изменении стоимости продуктового набора для приготовления окрошки на квасе в Ростовской области.
Выяснилось, что в Ростовской области средний чек на приготовление этого блюда составляет 920 рублей. Блюдо за год подорожало на 13%.
Наибольший вклад в увеличение ценника для набора окрошки внесли яйца, зелень, редис и квас. Так, литр кваса в среднем подорожал на 12% — до 82 рублей. Примерно 300 граммов вареной колбасы, необходимых для окрошки, обойдутся в 245 рублей — на 13% дороже, чем в прошлом году. Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей. Сразу на 23% подорожала редиска. Килограмм этого овоща выйдет в 286 рублей. Значительней всего подорожали яйца — на 47%. Цена за десяток зафиксировалась на отметке в 140 рублей.
Подешевела из супового набора окрошки зелень. Упаковка зеленого лука стала дешевле на 7% и сейчас обойдется в примерно 133 рубля. Пучок укропа стоит около 27 рублей — на 13% ниже, чем годом ранее. Килограмм картофеля стал дешевле на 2% и сейчас в среднем стоит 42 рубля.