В Ростове ресторан засудили за песни, а ветер стал причиной ЧП

Наибольший вклад в увеличение ценника для набора окрошки внесли яйца, зелень, редис и квас. Так, литр кваса в среднем подорожал на 12% — до 82 рублей. Примерно 300 граммов вареной колбасы, необходимых для окрошки, обойдутся в 245 рублей — на 13% дороже, чем в прошлом году. Килограмм огурцов поднялся в стоимости на 8% — до 148 рублей. Сразу на 23% подорожала редиска. Килограмм этого овоща выйдет в 286 рублей. Значительней всего подорожали яйца — на 47%. Цена за десяток зафиксировалась на отметке в 140 рублей.