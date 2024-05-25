Здание «Заготзерно» продают на Буденновском в Ростове за 250 млн руб

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
В дома на Буденновском, 27 ранее располагалось административное здание «Заготзерно». Оно относится к объектам культурного наследия. Нынешний облик здание получило в 1950 году после масштабной реставрации.
Сейчас внутри уникального памятника архитектуры располагаются рестораны и офисные площади. Заполняемость арендаторами собственник оценил в 95%. Средняя арендная ставка составляет 700 рублей за один квадратный метр.
Трехэтажное здание предлагается купить за 250 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что восьмиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 миллионов рублей.