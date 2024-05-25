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Published Сегодня, 08:09

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Трехэтажное здание на Буденновском, 27 выставили на продажу в Ростове

Здание «Заготзерно» продают на Буденновском в Ростове за 250 млн руб

25 мая 2024, 08:09
Фото: Яндекс. Карты
Трехэтажное здание на Буденновском, 27 выставили на продажу в Ростове
Трехэтажное здание на Буденновском, 27 выставили на продажу в Ростове, сообщается на сайте свободных объявлений.

В дома на Буденновском, 27 ранее располагалось административное здание «Заготзерно». Оно относится к объектам культурного наследия. Нынешний облик здание получило в 1950 году после масштабной реставрации.

Сейчас внутри уникального памятника архитектуры располагаются рестораны и офисные площади. Заполняемость арендаторами собственник оценил в 95%. Средняя арендная ставка составляет 700 рублей за один квадратный метр.

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Трехэтажное здание предлагается купить за 250 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что восьмиэтажное здание в центре Ростова-на-Дону пустят с молотка за 310 миллионов рублей.

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