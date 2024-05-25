Зоолог Алексей Тихонов предупредил о нашествии комаров в Таганрогском заливе

Отметил Тихонов и ситуацию в Таганрогском заливе. Там фиксируется аномальное количество зеленых комаров, мешающих как горожанам, так и туристам. Бороться с ними, по словам ученого, можно увеличением количества рыбы. Комары для нее — важный источник пропитания.