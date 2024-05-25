Зоолог Алексей Тихонов предупредил о нашествии комаров в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Ученый пояснил, что на активность комаров влияет температурный режим. В регионе начинает повышаться температура воздуха, а потому личинки комаров активнее развиваются. Из-за этого людям кажется, что их становится больше.
Отметил Тихонов и ситуацию в Таганрогском заливе. Там фиксируется аномальное количество зеленых комаров, мешающих как горожанам, так и туристам. Бороться с ними, по словам ученого, можно увеличением количества рыбы. Комары для нее — важный источник пропитания.
Ранее зоолог Александр Евсюков предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.