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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Численность комаров в Ростовской области будет увеличиваться

Зоолог Алексей Тихонов предупредил о нашествии комаров в Таганрогском заливе

25 мая 2024, 16:57
Фото: pxhere.com
Численность комаров в Ростовской области будет увеличиваться
Численность комаров в Ростовской области будет увеличиваться, заявил зоолог Алексей Тихонов в эфире «ФМ-на-Дону».

Ученый пояснил, что на активность комаров влияет температурный режим. В регионе начинает повышаться температура воздуха, а потому личинки комаров активнее развиваются. Из-за этого людям кажется, что их становится больше.

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Отметил Тихонов и ситуацию в Таганрогском заливе. Там фиксируется аномальное количество зеленых комаров, мешающих как горожанам, так и туристам. Бороться с ними, по словам ученого, можно увеличением количества рыбы. Комары для нее — важный источник пропитания.

Ранее зоолог Александр Евсюков предупредил об опасных вирусах от комаров и клещей в Ростове.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Погода#Комары#Ростовские ученые
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