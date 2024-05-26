Более 7000 ростовчан приняли участие в Велопараде

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Published Сегодня, 09:46
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26 мая в Ростове-на-Дону состоялось масштабное спортивное мероприятие в поддержку развития велосипедной культуры. В этом году более семи тысяч ростовчан приехали на Театральную площадь на велосипедах, чтобы принять участие в заезде. Маршрут проходил через центральные улицы и левый берег Дона. Его общая протяженность составила 17 километров.
Глава городской управы отметил, что 2024 год посвящен семейным ценностям, поэтому участниками велопарада стало особенно много ростовских семей.
Ранее на Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон, однако посетители мероприятия остались недовольны.