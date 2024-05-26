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Более 7000 ростовчан приняли участие в Велопараде

Более 7000 ростовчан приняли участие в велопараде

26 мая 2024, 09:46
Фото: Телеграм-канал главы Администрации Алексея Логвиненко
Более 7000 ростовчан приняли участие в Велопараде
В Ростове состоялся седьмой ежегодный велопарад. В заезде приняли участие более семи тысяч ростовчан, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко.

26 мая в Ростове-на-Дону состоялось масштабное спортивное мероприятие в поддержку развития велосипедной культуры. В этом году более семи тысяч ростовчан приехали на Театральную площадь на велосипедах, чтобы принять участие в заезде. Маршрут проходил через центральные улицы и левый берег Дона. Его общая протяженность составила 17 километров.

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Глава городской управы отметил, что 2024 год посвящен семейным ценностям, поэтому участниками велопарада стало особенно много ростовских семей.

Ранее на Ростовском ипподроме открыли скаковой сезон, однако посетители мероприятия остались недовольны.

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