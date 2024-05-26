Более 7000 ростовчан приняли участие в Велопараде

26 мая в Ростове-на-Дону состоялось масштабное спортивное мероприятие в поддержку развития велосипедной культуры. В этом году более семи тысяч ростовчан приехали на Театральную площадь на велосипедах, чтобы принять участие в заезде. Маршрут проходил через центральные улицы и левый берег Дона. Его общая протяженность составила 17 километров.