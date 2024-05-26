Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Всего в реестр на данный момент внесены данные о четырех маршрутах, которые свяжут донскую столицу и Луганск. Два маршрута будут выполняться из Ростова в столицу ЛНР и два — в обратном направлении.
На запуск маршрутов отводится 90-дневный срок. Для трех зарегистрированных маршрутов он закончится в конце июля, а для одного — в начале августа.
Кроме того, автобусы начнут также курсировать по маршруту Ростов-Торез. А всего ЛНР и ДНР свяжут с городами России 13 новых маршрутов.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев объявил о новых правилах пересечения границы с ЛНР и ДНР. Особый режим должен защитить область от предполагаемых террористов.