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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск

Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск

26 мая 2024, 07:12
Фото: Изображение Midjourney
Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск
Дополнительные автобусные маршруты соединят Ростов и Луганск в 2024 году, сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.

Всего в реестр на данный момент внесены данные о четырех маршрутах, которые свяжут донскую столицу и Луганск. Два маршрута будут выполняться из Ростова в столицу ЛНР и два — в обратном направлении.

На запуск маршрутов отводится 90-дневный срок. Для трех зарегистрированных маршрутов он закончится в конце июля, а для одного — в начале августа.

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Кроме того, автобусы начнут также курсировать по маршруту Ростов-Торез. А всего ЛНР и ДНР свяжут с городами России 13 новых маршрутов.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев объявил о новых правилах пересечения границы с ЛНР и ДНР. Особый режим должен защитить область от предполагаемых террористов.

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