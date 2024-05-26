Движение на реке Дон в Ростове остановили из-за столкновения сухогруза с мостом

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Напомним, около 12.00 мск грузовое судно «Зеленга», перевозившее металл, протаранило опору железнодорожного моста на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону.
У «Зеленги» произошел отказ рулевого управления, из-за чего сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. В результате инцидента никто не пострадал, но судно получило серьезные повреждения, которые пришлись на капитанскую рубку. «Зеленгу» уже отбуксировали к причалу. В МЧС уточнили, что судовой ход не был перекрыт.
При этом очевидцы сообщают, что специалисты обследуют мост. А шедшие по Дону суда вынуждены были бросить якоря. Движение откроют в 18.00 мск.