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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Движение на реке Дон в Ростове остановили из-за столкновения сухогруза с мостом

Движение на реке Дон в Ростове остановили из-за столкновения сухогруза с мостом

26 мая 2024, 12:06
Фото: Аргументы и факты — Ростов
Движение на реке Дон в Ростове остановили из-за столкновения сухогруза с мостом
Движение судов под мостом на Сиверса в Ростове было остановлено после столкновения сухогруза «Зеленга» с опорой, пишут «Аргументы и факты — Ростов».

Напомним, около 12.00 мск грузовое судно «Зеленга», перевозившее металл, протаранило опору железнодорожного моста на проспекте Сиверса в Ростове-на-Дону.

У «Зеленги» произошел отказ рулевого управления, из-за чего сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) железнодорожного моста. В результате инцидента никто не пострадал, но судно получило серьезные повреждения, которые пришлись на капитанскую рубку. «Зеленгу» уже отбуксировали к причалу. В МЧС уточнили, что судовой ход не был перекрыт.

В МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в Ростове
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При этом очевидцы сообщают, что специалисты обследуют мост. А шедшие по Дону суда вынуждены были бросить якоря. Движение откроют в 18.00 мск.

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