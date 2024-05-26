Эколог Милич предупредил о новых пылевых бурях в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Алексей Милич отмечает, что исчезновение лесополос стало причиной частого появления пыльных бурь в последние годы.
«Калмыкия у нас поблизости, где практически нет деревьев и одни степи. Оттуда ветра дуют в нашу сторону и нет естественных барьеров, которые его могут задерживать», — объясняет эколог.
Он добавляет, что пыльные бури, которые шокировали ростовчан в 2020-х годах происходили именно по этой причине.
«Разрушается поверхностный покров почвы. Если восстанавливать леса, которые у нас появились в начале 20 века, то можно снизить уровень загрязнения воздуха», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что может спасти Дон от загрязнений.