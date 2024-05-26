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Updated Сегодня, 09:25

Эколог Милич предупредил о новых пылевых бурях в Ростовской области

Эколог Милич предупредил о новых пылевых бурях в Ростовской области

26 мая 2024, 09:25
Фото: pxhere
Эколог Милич предупредил о новых пылевых бурях в Ростовской области
По мнению генерального директора одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милича, многие экологические проблемы Ростовской области связаны с исчезновением лесополос, об этом он рассказал RostovGazeta.

Алексей Милич отмечает, что исчезновение лесополос стало причиной частого появления пыльных бурь в последние годы.

«Калмыкия у нас поблизости, где практически нет деревьев и одни степи. Оттуда ветра дуют в нашу сторону и нет естественных барьеров, которые его могут задерживать», — объясняет эколог.

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Он добавляет, что пыльные бури, которые шокировали ростовчан в 2020-х годах происходили именно по этой причине.

«Разрушается поверхностный покров почвы. Если восстанавливать леса, которые у нас появились в начале 20 века, то можно снизить уровень загрязнения воздуха», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что может спасти Дон от загрязнений.

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