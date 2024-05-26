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Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону в начале недели

Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону в начале недели

26 мая 2024, 16:16
Фото: 1MI
Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону в начале недели
По прогнозам синоптиков, в Ростове 27 и 28 мая ожидается солнечная и жаркая погода, что, в свою очередь, способствует более сильному воздействию ультрафиолетовых лучей, сообщает Gismeteo.

Начало следующей недели в Ростове-на-Дону обещает быть малооблачным и знойным. Так, в понедельник, 27 мая уровень УФ-излучения достигнет своего пика к полудню и будет равен 8 баллам. Высокий показатель считается достаточно опасным для человеческой кожи, поэтому ростовчанам рекомендуется выходить из дома только после 15.00, когда ультрафиолетовый индекс опустится до 6 баллов. Несмотря на жаркую погоду, лучше надевать легкую закрытую одежду для того, чтобы не получить солнечные ожоги.

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Во вторник, 28 мая будет теплая погода без осадков. В к 12.00 воздействие Солнца достигнет своего максимума, УФ-излучение оценивается в 8 баллов. К середине дня это значение упадет до 6 баллов. Самым безопасным временем для прогулок считается вечер. Ближе к 18.00 мск ультрафиолетовый индекс опустится к уровню 3 баллов, что практически полностью безопасно.

Ранее стало известно, что на Солнце появилось пятно-убийца. Подробнее о том, как это отразиться на Ростовской области.

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