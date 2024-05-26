Опасный уровень УФ-излучения накроет Ростов-на-Дону в начале недели

Начало следующей недели в Ростове-на-Дону обещает быть малооблачным и знойным. Так, в понедельник, 27 мая уровень УФ-излучения достигнет своего пика к полудню и будет равен 8 баллам. Высокий показатель считается достаточно опасным для человеческой кожи, поэтому ростовчанам рекомендуется выходить из дома только после 15.00, когда ультрафиолетовый индекс опустится до 6 баллов. Несмотря на жаркую погоду, лучше надевать легкую закрытую одежду для того, чтобы не получить солнечные ожоги.