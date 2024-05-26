«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Он родился в 1868 году в небогатой семье, отец его был слесарем. В десятилетнем возрасте поступил в духовную семинарию в Нахичевани. Кстати, в то время наша ростовская Нахичевань считалась духовным центром армян юга России. Здесь в семинарии готовили священников, но не только. Армянские мальчики получали в семинарии достойное образование. В Нахичеванской духовной семинарии обучались и городские ученики, и иногородние.
Так вот и будущий Католикос тоже свое образование получил в духовной семинарии. Напомню, что Католикос − это высшее духовное лицо в Армянской апостольской церкви, то есть патриарх.
Затем Геворг учился в семинарии в Эчмиадзине (Армения). Проходил обучение в Лейпциге, там окончил еще и местную консерваторию. В 1894 году вернулся в Эчмиадзин, работал учителем музыки в духовной семинарии. В 1913 году Католикосом всех армян Геворгом V рукоположен в архимандриты. Во время Первой мировой войны и геноцида армян в Османской Турции в 1915 году принимал активное участие в оказании помощи армянским беженцам.
Напомню, что в Нахичевани-на-Дону был образован Армянский комитет, который принимал беженцев из Османской Турции и помогал им.
Вот в этот комитет входил будущий Католикос всех армян Геворг, тогда архимандрит. Не могу не отметить, что сбор средств в пользу армянских беженцев проходил по всей области Войска Донского. Армянским беженцам помогали русские, казаки, многие купцы и ростовцы.
В 1915 году в Нахичевань пришла телеграмма от тогдашнего Католикоса всех армян Геворга V: «От Нахичеванского Армянского комитета получил 20 тысяч рублей в пользу беженцев армян. Искренне благодарю вас и нахичеванское общество за щедрое пожертвование и гуманные чувства. Да благословит Господь всех жертвователей за такое истинно христианское дело».
В июне 1945 года Католикосом всех армян был избран Геворг VI (Чорекчян). Безусловно, Геворг VI был выдающейся личностью. Он помогал массовой репатриации армян (то есть возвращению) в Армению.
В народе ходит легенда о том, что в сороковых годах минувшего столетия Сталин вызвал будущего Католикоса Георга VI в Москву. Между ними состоялся важный разговор, во время которого Геворг попросил руководителя советского государства вернуть арестованных армянских священников домой. На что Сталин ответил: «Ты опоздал. Их уже нет». Сейчас сложно сказать, был ли такой разговор между Сталиным и будущим Католикосом. Но то, что Геворг пытался спасти от репрессий многих армянских священников − это правда.
Не могу не отметить также, что Геворг VI был всегда предан своей Родине. Он оказал огромную помощь Красной армии во время Великой Отечественной войны. Особенно танкистам. Путем пожертвований Армянская апостольская церковь и Католикос создали танковые колонны «Давид Сасунский» и «Ованес Баграмян».
Известно, что в 1945 и 1947 годах Геворг VI обращался с посланиями к правительствам СССР, США и Великобритании с просьбой о содействии в возвращении армянам территорий Западной Армении, контролируемых Турцией. Понятно, что на просьбы Католикоса никто не обратил внимания.
Хотя к Геворгу VI с уважением относился сам Иосиф Виссарионович Сталин. Сохранились письма, которые писал Католикос Сталину, будучи еще архиепископом.
Глубокочтимый Иосиф Виссарионович!
Под Вашим гениальным руководством и Божьей милостью Красная Армия победоносно громит кровожадного ненавистного врага, изгоняя его с нашей священной земли. В рядах Красной Армии вместе с другими народами СССР сражаются с врагами нашей Родины и сыны армянского народа.
Исполняя свой долг перед Родиной, молюсь Всевышнему о победе советского оружия и для еще большего усиления мощи славной Красной Армии и ускорения окончательного разгрома врага Эчмиадзинский католикосат вносит в фонд строительства танковой колонны имени Давида Сасунского драгоценную панагию, украшенную бриллиантами, и другие драгоценности из платины и бриллиантов стоимостью свыше 800 000 рублей, тысячу английских фунтов стерлингов и 50 000 рублей. Прошу Вашего распоряжения об открытии специального счета в Госбанке СССР.
Одновременно специальным посланием обращаюсь ко всем верующим армянам мира об участии своими сбережениями в строительстве танковой колонны имени Давида Сасунского. Вполне уверен, что как местные, так и зарубежные армяне откликнутся на наше пастырское послание, организуя во всех армянских колоннах комитеты помощи Красной Армии и пострадавшему населению, которые собрали и послали свыше 15 000 долларов и в настоящем продолжают свою деятельность.
Дорогой Иосиф Виссарионович, примите наше благословение и привет верующих армян и духовенства.
Народом избранный заместитель Католикоса всех армян архиепископ Геворг ЧЕОРЕКЧЬЯН, Ереван
Прошу передать верующим армянам и духовенству Эчмиадзинского католикосата, внесшего средства на строительство танковой колонны имени Давида Сасунского, − мой привет и благодарность Красной Армии. Указание об открытии специального счета в Госбанке СССР дано.
И. СТАЛИН
Газета «Известия», 22 января 1943 года.
Как мы видим, переписка архиепископа Геворга VI с вождем мирового пролетариата Иосифом Виссарионовичем Сталиным была опубликована в газете «Известия».
Эта переписка не только является документальным свидетельством того, что Армянская апостольская церковь оказывала большую помощь Советской армии, но еще и говорит о том, насколько серьезно относилась к этому советская власть.
Казалось бы, еще совсем недавно, в тридцатые годы, священников репрессировали и ссылали в Сибирь, но наступила Великая Отечественная война и отношение к церкви изменилось. Правда, потом, при Хрущеве, на церковь начались новые гонения. Но это уже другая история.
Католикос всех армян Геворг VI (Чорекчян) скончался в 1954 году. Его прах покоится в Эчмиадзине.
Донские армяне всегда гордились тем, что Католикос всех армян Геворг VI был родом из Нахичевани-на-Дону. Да и сам Католикос никогда не скрывал, что всю жизнь любил наш донской край. Не устаю в шутку повторять, что в Нахичевани, как в Греции, все было. И даже Католикос всех армян был родом из Нахичевани.
Георгий Быгдыков