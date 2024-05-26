«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани

В народе ходит легенда о том, что в сороковых годах минувшего столетия Сталин вызвал будущего Католикоса Георга VI в Москву. Между ними состоялся важный разговор, во время которого Геворг попросил руководителя советского государства вернуть арестованных армянских священников домой. На что Сталин ответил: «Ты опоздал. Их уже нет». Сейчас сложно сказать, был ли такой разговор между Сталиным и будущим Католикосом. Но то, что Геворг пытался спасти от репрессий многих армянских священников − это правда.