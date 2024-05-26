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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области

Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области

26 мая 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney
Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал компанию из Краснодарского края «АЛПБ-групп» за поставки нелегальной алкогольной продукции, говорится в документах на сайте суда.

Иск о привлечении компании к административной ответственности подало Управление Росалкогольтабакоконтроля по ЮФО.

Из документов следует, что в феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 Дон в Ростовской области фуру. Большегруз перевозил 930 литров австрийского пива, направляясь из Краснодара в Москву.

В результате проверки сотрудники полиции установили, что пиво перевозилось без соответствующих документов, которые могли бы подтвердить, что напиток был произведен легально.

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В результате груз изъяли и передали на хранение в госкомпанию «Росспиртпром».

В результате суд постановил оштрафовать кубанскую компанию на 100 тысяч рублей, а пиво предписано уничтожить.

Ранее сообщалось, что ростовчане массово распродают свои пивные магазины.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#М-4#Арбитражный суд Ростовской области#18+#Арбитражный суд#М-4 «Дон»#Пиво
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