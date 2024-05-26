Почти 1000 литров австрийского пива уничтожат в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Иск о привлечении компании к административной ответственности подало Управление Росалкогольтабакоконтроля по ЮФО.
Из документов следует, что в феврале 2023 года полицейские остановили на трассе М-4 Дон в Ростовской области фуру. Большегруз перевозил 930 литров австрийского пива, направляясь из Краснодара в Москву.
В результате проверки сотрудники полиции установили, что пиво перевозилось без соответствующих документов, которые могли бы подтвердить, что напиток был произведен легально.
В результате груз изъяли и передали на хранение в госкомпанию «Росспиртпром».
В результате суд постановил оштрафовать кубанскую компанию на 100 тысяч рублей, а пиво предписано уничтожить.
Ранее сообщалось, что ростовчане массово распродают свои пивные магазины.