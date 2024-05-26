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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:47

В Ростове 12-летний подросток врезался в самосвал на Богданова

Подросток на самокате врезался в самосвал на Богданова в Ростове

26 мая 2024, 05:45
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростове 12-летний подросток врезался в самосвал на Богданова
Ребенок передвигаясь на электросамокате врезался на перекрестке в самосвал, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Происшествие произошло накануне днем. 12-летний самокатчик ехал со стороны улицы 2-й Пролетарской по улице 29 Линия и на перекрестке с улицей Богданова въехал в самосвал.

При этом, судя по опубликованному фото, 47-летний водитель грузовой машины успел затормозить на перекрестке.

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В аварии пострадал подросток, передвигавшийся на элетросамокате. С травмами он был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.

Ранее появилась информация, что в Ростове ввели ограничения на передвижение на электросамокатах. Так, на них запрещено передвигаться на улице Пушкинской.

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