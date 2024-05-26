Подросток на самокате врезался в самосвал на Богданова в Ростове

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Происшествие произошло накануне днем. 12-летний самокатчик ехал со стороны улицы 2-й Пролетарской по улице 29 Линия и на перекрестке с улицей Богданова въехал в самосвал.
При этом, судя по опубликованному фото, 47-летний водитель грузовой машины успел затормозить на перекрестке.
В аварии пострадал подросток, передвигавшийся на элетросамокате. С травмами он был доставлен в больницу. О его состоянии не сообщается.
Ранее появилась информация, что в Ростове ввели ограничения на передвижение на электросамокатах. Так, на них запрещено передвигаться на улице Пушкинской.