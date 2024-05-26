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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

На видео показали последствия столкновения сухогруза с мостом на Сиверса в Ростове

Появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове

26 мая 2024, 10:30
Фото: Телеграм-каналы
На видео показали последствия столкновения сухогруза с мостом на Сиверса в Ростове
26 мая в Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» протаранил разводной железнодорожный мост на Сиверса. В Сети разошлись видео, на которых видны последствия столкновения.

Судя по роликам, размещенных в Сети, капитанская рубка грузового судна сильно повреждена. Верхняя ее часть полностью раскурочена.

По данным регионального ГУ МЧС России, сухогруз отбуксировали к набережной. Повреждений у моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено.

Напомним, что около 12.00 мск в Ростове сухогруз «Зеленга» потерял управление и протаранил разводной мост на улице Сиверса. Информации о пострадавших и раненных нет.

На видео показали последствия столкновения сухогруза с мостом на Сиверса в Ростове
Видео: Телеграм-канал «Ростов-Главный»
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Ранее стало известно, что уже в августе из Ростова в Таганрог можно будет добраться на суднах «Валдай».

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