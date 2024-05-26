Появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Судя по роликам, размещенных в Сети, капитанская рубка грузового судна сильно повреждена. Верхняя ее часть полностью раскурочена.
По данным регионального ГУ МЧС России, сухогруз отбуксировали к набережной. Повреждений у моста нет, железнодорожное сообщение не нарушено.
Напомним, что около 12.00 мск в Ростове сухогруз «Зеленга» потерял управление и протаранил разводной мост на улице Сиверса. Информации о пострадавших и раненных нет.
Ранее стало известно, что уже в августе из Ростова в Таганрог можно будет добраться на суднах «Валдай».