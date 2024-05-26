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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Прокуратура и СК проведут проверку по факту аварии с сухогрузом в Ростове

Прокуратура и СК проведут проверку по факту столкновения сухогруза с мостом в Ростове

26 мая 2024, 14:03
Фото: 1MI
Прокуратура и СК проведут проверку по факту аварии с сухогрузом в Ростове

Прокуратура и СК проведут проверку по факту аварии с сухогрузом в Ростове

Южная транспортная прокуратура и Западный МСУТ СК России проведут проверку, направленную на установление обстоятельств столкновения сухогруза с железнодорожным мостом, сообщают ведомства.

Напомним, что 26 мая сухогруз «Зеленг» протаранил железнодорожный мост на Сиверса в Ростове. В результате аварии грузовое судно повредило кабину рубки капитана. Само столкновение произошло из-за отказа рулевого управления. Сообщается, что до 18.00 на реке Дон движение приостановлено, специалисты обследуют мост на предмет повреждений. Движение поездов по мосту замедлили, но не остановили.

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Следователи Западного МСУТ СК проводят осмотр места происшествия и проводят комплекс проверочных мероприятий, которые помогут установить причины случившегося.

Южная транспортная прокуратура поручила проверку сотрудникам Волго-Донской транспортной прокуратуры. Они выяснят соблюдались ли правила безопасности движения и использования водного транспорта.

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