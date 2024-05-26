Прокуратура и СК проведут проверку по факту столкновения сухогруза с мостом в Ростове

Напомним, что 26 мая сухогруз «Зеленг» протаранил железнодорожный мост на Сиверса в Ростове. В результате аварии грузовое судно повредило кабину рубки капитана. Само столкновение произошло из-за отказа рулевого управления. Сообщается, что до 18.00 на реке Дон движение приостановлено, специалисты обследуют мост на предмет повреждений. Движение поездов по мосту замедлили, но не остановили.