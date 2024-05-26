Прокуратура и СК проведут проверку по факту столкновения сухогруза с мостом в Ростове

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Напомним, что 26 мая сухогруз «Зеленг» протаранил железнодорожный мост на Сиверса в Ростове. В результате аварии грузовое судно повредило кабину рубки капитана. Само столкновение произошло из-за отказа рулевого управления. Сообщается, что до 18.00 на реке Дон движение приостановлено, специалисты обследуют мост на предмет повреждений. Движение поездов по мосту замедлили, но не остановили.
Следователи Западного МСУТ СК проводят осмотр места происшествия и проводят комплекс проверочных мероприятий, которые помогут установить причины случившегося.
Южная транспортная прокуратура поручила проверку сотрудникам Волго-Донской транспортной прокуратуры. Они выяснят соблюдались ли правила безопасности движения и использования водного транспорта.