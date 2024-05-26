Ростовчанку спасли от смертельного насморка

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
53-летняя ростовчанка около месяца мучалась от головных болей в затылочной части. Она обратилась в больницу, где ей провели МРТ. Обследование выявило синусит клиновидных пазух, что является очень редкой формой воспаления слизистой.
Ведомство отмечает, что без глубокой диагностики данное заболевание выявить нельзя, а если не сделать это вовремя, то все может закончиться менингитом и летальным исходом. Женщина обратилась в больницу только тогда, когда у нее появилось раздвоение в глазах, а это значит, что болезнь уже затронула нервы, которые отвечают за зрение.
Пациентку госпитализировали и провели операцию. Она прошла успешно.
Ранее Минздрав Ростовской области обнародовал сведения о средней зарплате главных врачей медучреждений. Самая высокая заработная плата превышает 240 тысяч рублей в месяц.