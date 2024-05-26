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Ростовчанку спасли от смертельного насморка

Ростовчанку спасли от смертельного насморка

26 мая 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанку спасли от смертельного насморка
Врачи Ростовской областной клинической больницы обнаружили у женщины редкую форму синусита. Ростовчанку спасли от возможной гибели, сообщил областной Минздрав.

53-летняя ростовчанка около месяца мучалась от головных болей в затылочной части. Она обратилась в больницу, где ей провели МРТ. Обследование выявило синусит клиновидных пазух, что является очень редкой формой воспаления слизистой.

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Ведомство отмечает, что без глубокой диагностики данное заболевание выявить нельзя, а если не сделать это вовремя, то все может закончиться менингитом и летальным исходом. Женщина обратилась в больницу только тогда, когда у нее появилось раздвоение в глазах, а это значит, что болезнь уже затронула нервы, которые отвечают за зрение.

Пациентку госпитализировали и провели операцию. Она прошла успешно.

Ранее Минздрав Ростовской области обнародовал сведения о средней зарплате главных врачей медучреждений. Самая высокая заработная плата превышает 240 тысяч рублей в месяц.

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