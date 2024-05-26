Ростовчанку спасли от смертельного насморка

Ведомство отмечает, что без глубокой диагностики данное заболевание выявить нельзя, а если не сделать это вовремя, то все может закончиться менингитом и летальным исходом. Женщина обратилась в больницу только тогда, когда у нее появилось раздвоение в глазах, а это значит, что болезнь уже затронула нервы, которые отвечают за зрение.