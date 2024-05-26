rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Сухогруз протаранил разводной мост на Сиверса в Ростове

Сухогруз протаранил разводной мост на Сиверса в Ростове

26 мая 2024, 10:16
Фото: Телеграмм-канал «112»
Сухогруз протаранил разводной мост на Сиверса в Ростове
В Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой железнодорожного моста на Сиверса, сообщает телеграм-канал «Ростов Главный — Топ1

Около 11.00 мск на реке Дон сухогруз потерял управление и капитанской рубкой врезался в мост, который находится на улице Сиверса. Сейчас судно отбуксировали к набережной. Информации о пострадавших нет. Какие повреждения получил сухогруз и сам мост, пока также неизвестно.

Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
Узнать подробнее
Сухогруз врезался в мост на Сиверса в Ростове
Видео: 1MI

Подписчики канала не понимают, как сухогруз мог потерять управление: «Что стоит за этим сочетанием? Техническая неисправность или отсутствие экипажа за штурвалом?»

Ранее в Ростове-на-Дону ребенок выпрыгнул из автобуса. Девочка выскочила из общественного транспорта во время движения.

Читайте также:
В Ростовской области теплоход протаранил стоящий на мели «Сормовский-3067»Легковушка разнесла остановку на Вавилова в РостовеШлагбаум пробил насквозь несколько машин с находящимся внутри людьми в Ростове
#Регина Симакова#Видео#Ростов-на-Дону#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#Столкновение#Судно#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове заблокировали сайты, торговавшие таблетками для аборта
Сегодня, 10:08
Эколог Милич предупредил о новых пылевых бурях в Ростовской области
Сегодня, 09:25
Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск
Сегодня, 07:12
«Мне по барабану»: Карпин высказался об окончании сезона РПЛ для «Ростова»
Вчера, 18:02
«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани
Сегодня, 10:25
"