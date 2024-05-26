Сухогруз протаранил разводной мост на Сиверса в Ростове

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Около 11.00 мск на реке Дон сухогруз потерял управление и капитанской рубкой врезался в мост, который находится на улице Сиверса. Сейчас судно отбуксировали к набережной. Информации о пострадавших нет. Какие повреждения получил сухогруз и сам мост, пока также неизвестно.
Подписчики канала не понимают, как сухогруз мог потерять управление: «Что стоит за этим сочетанием? Техническая неисправность или отсутствие экипажа за штурвалом?»
Ранее в Ростове-на-Дону ребенок выпрыгнул из автобуса. Девочка выскочила из общественного транспорта во время движения.