В МЧС назвали причину, из-за которой сухогруз протаранил мост в Ростове

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Ростове-на-Дону перевозившее металл грузовое судно протаранило несудоходный пролет подъемного моста. Как стало известно, столкновение произошло из-за отказа рулевого управления сухогруза. В настоящий момент пострадавшее судно отбуксировали к набережной. Пострадавших нет.
Происшествие случилось около 12.00 мск.
При этом в МЧС уточнили, что движению судов препятствий нет. Железнодорожное сообщение также не приостановлено, а мост функционирует в штатном режиме.
При этом находящиеся на набережной люди сообщают, что суда на этом участке реки Дон пока стоят, а поезда по мосту проходят медленнее, чем обычно.