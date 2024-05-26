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В МЧС назвали причину, из-за которой сухогруз протаранил мост в Ростове

В МЧС назвали причину, из-за которой сухогруз протаранил мост в Ростове

26 мая 2024, 11:09
Фото: «АиФ-Ростов»
В МЧС назвали причину, из-за которой сухогруз протаранил мост в Ростове
26 мая сухогруз «Зеленга» врезался в железнодорожный мост на Сиверса. Столкновение произошло из-за отказа рулевого управления, сообщает МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону перевозившее металл грузовое судно протаранило несудоходный пролет подъемного моста. Как стало известно, столкновение произошло из-за отказа рулевого управления сухогруза. В настоящий момент пострадавшее судно отбуксировали к набережной. Пострадавших нет.

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Происшествие случилось около 12.00 мск.

При этом в МЧС уточнили, что движению судов препятствий нет. Железнодорожное сообщение также не приостановлено, а мост функционирует в штатном режиме.

При этом находящиеся на набережной люди сообщают, что суда на этом участке реки Дон пока стоят, а поезда по мосту проходят медленнее, чем обычно.

В МЧС назвали причину, из-за которой сухогруз протаранил мост в Ростове
Видео: «АиФ-Ростов»
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