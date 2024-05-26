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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в Ростове

В МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в Ростове

26 мая 2024, 10:53
Фото: Официальный канал Западного МСУТ СК России
В МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в Ростове
В региональном ГУ МЧС России сообщили, что железнодорожный мост на Сиверса функционирует в штатном режиме после того, как одну из его опор протаранил сухогруз «Зеленга».

Напомним, авария на реке Дон произошла около 12.00 мск 26 мая. Сухогруз «Зеленга», перевозивший металл, протаранил одну из опор железнодорожного моста на Сиверса из-за чего у судна сильно пострадала капитанская рубка.

В региональном МЧС уточнили, что удар пришелся на несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. В результате происшествия никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт.

Однако очевидцы с набережной сообщают, что движение судов приостановлено, они бросили якоря и чего-то ждут. Пострадавший сухогруз отбуксировали к набережной.

Появились кадры первых минут после столкновения сухогруза с мостом в Ростове
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Также известно, что Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

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