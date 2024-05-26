В МЧС сообщили о последствиях столкновения сухогруза с мостом в Ростове

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Напомним, авария на реке Дон произошла около 12.00 мск 26 мая. Сухогруз «Зеленга», перевозивший металл, протаранил одну из опор железнодорожного моста на Сиверса из-за чего у судна сильно пострадала капитанская рубка.
В региональном МЧС уточнили, что удар пришелся на несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. В результате происшествия никто не пострадал. Судовой ход не перекрыт.
Однако очевидцы с набережной сообщают, что движение судов приостановлено, они бросили якоря и чего-то ждут. Пострадавший сухогруз отбуксировали к набережной.
Также известно, что Железнодорожные пути повреждений не имеют, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.