В Ростове заблокировали сайты, торговавшие таблетками для аборта

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
22 мая Росздравнадзор Ростовской области в течение одно часа прекратил работу нескольких сайтов, незаконно продававших таблетки для прерывания беременности. Еще 2011 году ряд лекарственных средств перестали продавать в России. В связи с этим данные интернет-ресурсы распространяли препараты без официального разрешения на торговлю.
Отметим, что за текущий месяц Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал свыше 100 интернет-ресурсов, на которых незаконно осуществлялась продажа лекарств.
Ранее Центробанк рассказал, что на территории Ростовской области очень сильно подорожали медицинские препараты. Фармацевтические компании списывают это на рост цен на логистику и прочие составляющие.