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Updated Сегодня, 10:08

В Ростове заблокировали сайты по продаже таблеток для прерывания беременности

В Ростове заблокировали сайты, торговавшие таблетками для аборта

26 мая 2024, 10:08
Фото: 1MI
В Ростове заблокировали сайты по продаже таблеток для прерывания беременности
Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал интернет-ресурсы, на которых продавали препараты для медикаментозного аборта, сообщает ведомство на сайте.

22 мая Росздравнадзор Ростовской области в течение одно часа прекратил работу нескольких сайтов, незаконно продававших таблетки для прерывания беременности. Еще 2011 году ряд лекарственных средств перестали продавать в России. В связи с этим данные интернет-ресурсы распространяли препараты без официального разрешения на торговлю.

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Отметим, что за текущий месяц Росздравнадзор по Ростовской области заблокировал свыше 100 интернет-ресурсов, на которых незаконно осуществлялась продажа лекарств.

Ранее Центробанк рассказал, что на территории Ростовской области очень сильно подорожали медицинские препараты. Фармацевтические компании списывают это на рост цен на логистику и прочие составляющие.

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