В Ростове заблокировали сайты, торговавшие таблетками для аборта

22 мая Росздравнадзор Ростовской области в течение одно часа прекратил работу нескольких сайтов, незаконно продававших таблетки для прерывания беременности. Еще 2011 году ряд лекарственных средств перестали продавать в России. В связи с этим данные интернет-ресурсы распространяли препараты без официального разрешения на торговлю.