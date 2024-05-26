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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле

В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле

26 мая 2024, 13:47
Фото: Телеграм-канал «Таганрогский трамвай»
В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле
В Таганроге в тестовом режиме запустили первый в ЮФО туристического трамвая с кафетерием с экскурсоводом, сообщает телеграм-канал «Таганрогский трамвай».

Краевед рассказал, что вагон трамвая вмещает 23 человека. Экскурсия длится примерно час. За это время жители и гости Таганрога проезжают от площади Восстания через площадь Авиаторов, мимо Приморского парка и по исторической части города, а именно по улице Фрунзе.

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В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле
Видео: Телеграм-канал «Таганрогский трамвай»

Во время поездки профессиональные гиды в костюмах рассказывают занимательные тайны города, а также о его знаковых местах. Всего экскурсоводы сменят пять образов.

Отметим, что на начало июня все места уже забронированы.

Ранее в Ростове-на-Дону появился новый исторический маршрут. Все желающие могут посетить экскурсию «Богатый источник».

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