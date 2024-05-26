В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Краевед рассказал, что вагон трамвая вмещает 23 человека. Экскурсия длится примерно час. За это время жители и гости Таганрога проезжают от площади Восстания через площадь Авиаторов, мимо Приморского парка и по исторической части города, а именно по улице Фрунзе.
Во время поездки профессиональные гиды в костюмах рассказывают занимательные тайны города, а также о его знаковых местах. Всего экскурсоводы сменят пять образов.
Отметим, что на начало июня все места уже забронированы.
Ранее в Ростове-на-Дону появился новый исторический маршрут. Все желающие могут посетить экскурсию «Богатый источник».