В Таганроге запустили трамвай-кафетерий в ретро стиле

Краевед рассказал, что вагон трамвая вмещает 23 человека. Экскурсия длится примерно час. За это время жители и гости Таганрога проезжают от площади Восстания через площадь Авиаторов, мимо Приморского парка и по исторической части города, а именно по улице Фрунзе.