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В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в автобус

В жестком ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал водитель дорогой иномарки

26 мая 2024, 09:10
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в автобус
Ранним утром 26 мая в Ростове-на-Дону произошло жесткое ДТП с участием автобуса, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Около шести утра 26 мая в Ростове-на-Дону 28-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Вятской. В один момент рядом оказался автобус ПАЗ под управлением 62-летнего водителя, который пытался встроиться в автомобильный поток. Однако ростовчанин на иномарке проигнорировал преимущество общественного транспорта и врезался в него. От сильного удара легковушку откинуло в опору ЛЭП.

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В ходе аварии передняя часть автомобиля Mercedes-Benz полностью покорежена, а водитель получил травмы. При этом он отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

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