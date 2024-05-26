В жестком ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал водитель дорогой иномарки

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Около шести утра 26 мая в Ростове-на-Дону 28-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Вятской. В один момент рядом оказался автобус ПАЗ под управлением 62-летнего водителя, который пытался встроиться в автомобильный поток. Однако ростовчанин на иномарке проигнорировал преимущество общественного транспорта и врезался в него. От сильного удара легковушку откинуло в опору ЛЭП.
В ходе аварии передняя часть автомобиля Mercedes-Benz полностью покорежена, а водитель получил травмы. При этом он отказался проходить проверку на наличие алкоголя в крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В отношении виновника ДТП составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
Ранее в Ростове ребенок на самокате врезался в самосвал.