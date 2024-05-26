В жестком ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал водитель дорогой иномарки

Около шести утра 26 мая в Ростове-на-Дону 28-летний водитель Mercedes-Benz двигался по улице Вятской. В один момент рядом оказался автобус ПАЗ под управлением 62-летнего водителя, который пытался встроиться в автомобильный поток. Однако ростовчанин на иномарке проигнорировал преимущество общественного транспорта и врезался в него. От сильного удара легковушку откинуло в опору ЛЭП.