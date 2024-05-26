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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:03

Updated Сегодня, 18:03

Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега

Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега

26 мая 2024, 18:03
Фото: 1MI
Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега
Из-за сильного ветра, который дул в Ростовской области 24 и 25 мая, вода ушла из Таганрогского залива, сообщили очевидцы.

Напомним, что 25 мая скорость ветра в Ростовской области достигала 17 метров в секунду. Из-за этого в Ростове-на-Дону повалились деревья. Всего, по данным администрации города было зафиксировано 27 таких происшествий.

Сильный ветер стал причиной того, что вода в Таганрогском заливе ушла на сотни метров от берега. Так, очевидцы засняли в Мержаново обнажившийся берег, который покрылся трещинами. «Моря тут больше нет», — сообщает автор видео и показывает на волнорезы, которые ранее были скрыты водой, а теперь стоят на песке.

Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега
Видео: Don_Mash
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Подписчики популярного телеграм-канала подчеркнули, что ничего необычного не произошло, и часто ветер выдувает воду в Азовском море. «Ничего нового», «Кто-то воду украл».

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