Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега

Сильный ветер стал причиной того, что вода в Таганрогском заливе ушла на сотни метров от берега. Так, очевидцы засняли в Мержаново обнажившийся берег, который покрылся трещинами. «Моря тут больше нет», — сообщает автор видео и показывает на волнорезы, которые ранее были скрыты водой, а теперь стоят на песке.