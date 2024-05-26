Воду в Таганрогском заливе выдуло на сотни метров от берега

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Напомним, что 25 мая скорость ветра в Ростовской области достигала 17 метров в секунду. Из-за этого в Ростове-на-Дону повалились деревья. Всего, по данным администрации города было зафиксировано 27 таких происшествий.
Сильный ветер стал причиной того, что вода в Таганрогском заливе ушла на сотни метров от берега. Так, очевидцы засняли в Мержаново обнажившийся берег, который покрылся трещинами. «Моря тут больше нет», — сообщает автор видео и показывает на волнорезы, которые ранее были скрыты водой, а теперь стоят на песке.
Подписчики популярного телеграм-канала подчеркнули, что ничего необычного не произошло, и часто ветер выдувает воду в Азовском море. «Ничего нового», «Кто-то воду украл».