Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Цены на билеты сильно варьируются, дешевле всего добираться на поезде, который едет 23 часа. Стоимость плацкарта составляет почти четыре тысячи рублей, но мест на лето довольно мало. Если хочется добраться быстрее, то самый дешевый билет обойдется на несколько тысяч рублей дороже в поезде, который доедет до пункта назначения за 15 часов. К примеру, на 14 июня можно приобрести билеты по 8 тысяч рублей и сейчас все места практически раскуплены.
Самый дорогой билет стоит 77,7 тысячи рублей. Состав выдвигается в 5 часов утра и едет практически 16 часов.
За эти деньги предусмотрено размещение в вагоне «Люкс».
Добавим, что в вагонах класса «Люкс» все купе двухместные. Купе состоит из двух помещений: гостиной-спальни и санитарно-гигиенической комнаты, оно занимает увеличенную площадь в 2 или 1,5 раза больше обычных купе.
В самом купе есть индивидуальный кондиционер, телевизор, шкаф, сейф. В ванной: туалет с биде, раковина и душ.
Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.