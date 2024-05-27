rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Стоимость билета на поезд из Ростова-на-Дону до Москвы выросла до 77 тыс рублей

Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей

27 мая 2024, 11:23
Фото: rostovgazeta.ru
Стоимость билета на поезд из Ростова-на-Дону до Москвы выросла до 77 тыс рублей
Из Ростова-на-Дону в Москву можно добраться на поезде за 77 тысячи рублей, следует из размещенного расписания.

Цены на билеты сильно варьируются, дешевле всего добираться на поезде, который едет 23 часа. Стоимость плацкарта составляет почти четыре тысячи рублей, но мест на лето довольно мало. Если хочется добраться быстрее, то самый дешевый билет обойдется на несколько тысяч рублей дороже в поезде, который доедет до пункта назначения за 15 часов. К примеру, на 14 июня можно приобрести билеты по 8 тысяч рублей и сейчас все места практически раскуплены.

Самый дорогой билет стоит 77,7 тысячи рублей. Состав выдвигается в 5 часов утра и едет практически 16 часов.

Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области
Узнать подробнее

За эти деньги предусмотрено размещение в вагоне «Люкс».

Добавим, что в вагонах класса «Люкс» все купе двухместные. Купе состоит из двух помещений: гостиной-спальни и санитарно-гигиенической комнаты, оно занимает увеличенную площадь в 2 или 1,5 раза больше обычных купе.

В самом купе есть индивидуальный кондиционер, телевизор, шкаф, сейф. В ванной: туалет с биде, раковина и душ.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской области.

Читайте также:
Эксперты предрекли резкое подорожание китайских машин в Ростовской областиЭксперт рассказал, что подорожает после майских морозов в Ростовской областиРост тарифов ЖКХ в 2024 году: почему в Ростовской области грядет резкое подорожание
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Поезд#Цена#Билет
Подпишитесь
Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге
Сегодня, 05:42
Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области
Сегодня, 08:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер
Сегодня, 08:11
Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области
Сегодня, 08:07
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани
Вчера, 10:25
"