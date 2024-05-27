Билеты на поезда из Ростова-на-Дону до Москвы стали стоить до 77 тысяч рублей

Цены на билеты сильно варьируются, дешевле всего добираться на поезде, который едет 23 часа. Стоимость плацкарта составляет почти четыре тысячи рублей, но мест на лето довольно мало. Если хочется добраться быстрее, то самый дешевый билет обойдется на несколько тысяч рублей дороже в поезде, который доедет до пункта назначения за 15 часов. К примеру, на 14 июня можно приобрести билеты по 8 тысяч рублей и сейчас все места практически раскуплены.