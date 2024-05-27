«Дружил с Раневской и Никулиным»: ростовский актер и журналист Владимир Таршис

Общаясь с Владимиром Давыдовичем, я был потрясен, когда узнал, с какими интересными и выдающимися людьми он был знаком и дружен. Это и Фаина Раневская, и Александр Галич, и Юрий Никулин, и многие другие. Таршис не раз у многих российских звезд театра и кино брал интервью, которые публиковались не только в ростовских газетах, но и в центральных. Его собеседниками были Армен Джигарханян, Евгения Симонова, Наталья Гундарева. Вообще об актерах и журналистах он мог говорить часами. Сколько интересного я узнал и о Фаине Раневской, и об Александре Галиче. Чтобы я не думал, что он что-то сочиняет, Таршис показывал мне их письма к нему, автографы на память.