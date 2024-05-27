«Дружил с Раневской и Никулиным»: ростовский актер и журналист Владимир Таршис

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Таршис пришел на работу к моему отцу, чтобы писать о нем статью в одну из ростовских газет как о враче и публицисте, авторе книги о Нахичевани-на-Дону. Владимир Давыдович был очень увлечен этой темой. Он часами мог разговаривать с папой о Ростове и Нахичевани, об актерах, писателях, журналистах, многие из которых ему были лично хорошо знакомы.
Владимир Давыдович Таршис сочетал в себе много талантов. Как актер и режиссер, он исколесил почти всю необъятную нашу страну; выйдя на пенсию, работал театральным критиком, журналистом.
Как я уже писал, он публиковался почти во всех ростовских газетах, работал на областном радио. И часто приглашал нас с отцом выступать на радио, публиковал о нас небольшие очерки в газетах.
Владимир Давыдович Таршис родился в Ростове. Начинал свой профессиональный путь на сцене Новочеркасского драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, позже играл в театрах Кемерово, Томска, Краснодара, Орджоникидзе, Алма-Аты.
Им было написано несколько пьес и инсценировок для драматического театра, телевидения и радио. Он много печатался в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Простор», «Орфей», «Донская волна», «Контур» и коллективных сборниках. В эфире «Дон-ТР» звучали художественная проза и воспоминания Таршиса. А ему было что вспомнить. Ведь он общался со многими известными людьми, в том числе актерами.
В 1993 году в издательстве «Приазовский край» вышла книга Владимира Таршиса «Пойдем в цирк?». Он подготовил к печати сборник прозы и театральной документалистики «Божественная Алевтина». В этих изданиях значительное место отводилось краеведческим изысканиям в области литературы и искусства.
В местных ростовских газетах Таршис часто публиковал статьи о театральной жизни Дона и гастролях различных коллективов.
Таршис был человеком общительным, невероятно обаятельным и добрым, который никогда не считал денег, потому как их у него никогда не было, а если они и появлялись, то он всегда старался потратить их на друзей, хорошую компанию.
Общаясь с Владимиром Давыдовичем, я был потрясен, когда узнал, с какими интересными и выдающимися людьми он был знаком и дружен. Это и Фаина Раневская, и Александр Галич, и Юрий Никулин, и многие другие. Таршис не раз у многих российских звезд театра и кино брал интервью, которые публиковались не только в ростовских газетах, но и в центральных. Его собеседниками были Армен Джигарханян, Евгения Симонова, Наталья Гундарева. Вообще об актерах и журналистах он мог говорить часами. Сколько интересного я узнал и о Фаине Раневской, и об Александре Галиче. Чтобы я не думал, что он что-то сочиняет, Таршис показывал мне их письма к нему, автографы на память.
Как я уже упоминал, Владимир Давыдович писал хорошие рассказы. Некоторые из них были опубликованы в газетах, но многие так и остались в рукописях. Помню, что он сильно переживал из-за этого.
И все-таки Таршис был неунывающим человеком. Это точно. Сколько в нем было энергии, жизнелюбия, искрометного юмора! Об этом могу вспоминать очень много.
Владимир Давыдович любил всякие розыгрыши и часто разыгрывал меня. Надо отметить, что он очень любил женщин. За те неполные десять лет, что я был с ним знаком, просто сбился со счета, сколько у него было Ирен, Милен, Светлан, Наден и так далее. Но каждую он любил, в каждой души не чаял и готов был жениться.
Так вот, звонит мне как-то Владимир Давыдович и говорит своим неповторимым баритоном:
− Обымаю, мой дорогой, и целоваю! Жду. Приходи прямо сейчас. Немедленно. Я хочу познакомить тебя со своей будущей супругой. Если не придешь, то обижусь. Я ведь сказал, что ты мой близкий юный друг. Приходи. Все будет очень культурно. Я буду при галстуке.
Было лето, и стояла невероятная ростовская жара.
«Совсем старик с ума сошел, − думал я, направляясь к Таршису. − В такую жару надеть костюм и галстук…»
Но когда я зашел в квартиру к Владимиру Давыдовичу, то буквально остолбенел. Меня встречал сам хозяин в одних трусах и… в галстуке.
Таршис очень любил розыгрыши! И как мне он не раз признавался, буквально боготворил сцену.
Владимир Давыдович ушел из жизни в 2000 году. С тех пор прошло немало лет. Но память об этом светлом человеке продолжает жить в моем сердце. Есть люди, которых когда вспоминаешь, то невольно улыбаешься и становится как-то по-особому тепло на душе. Вот таким светлым человеком, который дарил радость и улыбки людям, и был Владимир Давыдович Таршис.
Георгий Багдыков