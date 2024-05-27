Экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Экономист рассказывает, что погодные условия не позволили основному поставщику в Африке собрать хороший урожай какао-бобов.
«Мировые цены на бирже на этот товар повысились сразу на 80%. А мы не производим какао-бобов. Естественно, что через месяц-два, или максимум три, у нас повысятся цены из-за закупки. Тоже самое происходит и с кофе», — отмечает Георгий Остапкович.
Собеседник разъясняет, что повышение цен на продукты сельхозпроизводства — это нормальная практика. Она как возникает, так и уходит, поскольку неурожай и погодные условия находятся в циклическом состоянии.
«В этом году есть неурожай, а в следующем не будет. Когда ситуация с урожаем нормализуется, то цены достигнут равновесия. Следует понимать, что сельскохозяйственная продукция всегда подвергается погодным или стихийным условиям», — резюмирует эксперт.
Напомним, что с июля 2024 года в Ростовской области повысится стоимость тарифов на ЖКХ, в том числе и на электричество.