Экономист предупредил о резком росте цен на кофе и какао в Ростовской области

Тяжелая ситуация с урожаем возникла у основного поставщика какао-бобов в Африке. Соответственно, через месяц или максимум три, цены на какао и кофе повысятся, в том числе и в Ростовской области, сообщил RostovGazeta директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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