Китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Речь идет о пяти аэропортах, ныне закрытых в Ростовской области. Воздушные гавани включили в стратегию развития транспортного комплекса региона до 2030 года.
По словам Голубева, вопрос участия китайских инвесторов в проекте требует проработки и не решен окончательно. Так, необходимо разобраться с финансированием проекта из бюджета Российской Федерации.
«Это не только региональная тема», — пояснил губернатор.
Он добавил, что развитие аэропортов может проходить только на основе государственно-частного партнерства.
Ранее сообщалось, что спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год. Год к году популярность направления стала выше в пять раз.