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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области

Китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области

27 мая 2024, 13:22
Фото: Unsplash
Китайские инвесторы будут развивать неработающие аэропорты в Ростовской области
Инвесторы из Китая хотят развивать ранее работавшие в Ростовской области аэродромы, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Василия Голубева.

Речь идет о пяти аэропортах, ныне закрытых в Ростовской области. Воздушные гавани включили в стратегию развития транспортного комплекса региона до 2030 года.

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По словам Голубева, вопрос участия китайских инвесторов в проекте требует проработки и не решен окончательно. Так, необходимо разобраться с финансированием проекта из бюджета Российской Федерации.

«Это не только региональная тема», — пояснил губернатор.

Он добавил, что развитие аэропортов может проходить только на основе государственно-частного партнерства.

Ранее сообщалось, что спрос на грузоперевозки между Ростовом и Китаем вырос в несколько раз за год. Год к году популярность направления стала выше в пять раз.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Китай#Транспорт
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