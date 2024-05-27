Когда отменят запрет на рыбалку в Ростовской области

Введены временные запреты на рыбную ловлю в ряде других водоемов. С 1 апреля до конца мая установлены ограничения на вылов рыбы в реке Аксай с прилегающими к ней притоками, такими как реки Тузлов и Грушевка, а также в реке Черкасская с Махинским лиманом и реке Койсуг.