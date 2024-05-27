rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Когда отменят запрет на рыбалку в Ростовской области

Когда отменят запрет на рыбалку в Ростовской области

27 мая 2024, 09:36
Фото: 1MI
Когда отменят запрет на рыбалку в Ростовской области

В Ростовской области летом отменят запрет на рыбалку

В Ростовской области действует весенний запрет на вылов рыбы. Когда его собираются отменить и какая рыба водится в регионе, в материале RostovGazeta.

Где действует запрет на рыбалку в Ростовской области

С начала апреля стартовал двухмесячный период, в течение которого усилена защита видов рыб, проходящих весенний нерестовый период в Ростовской области.

В это время запрещена рыбалка на определенных водоемах.

Где запрещено ловить рыбу

В данный момент рыбалка запрещена:

  • в реке Мокрая Чумбурка;
  • в Таганрогском заливе от юго-западной границы села Маргаритово до границы Новомаргаритово, а также внутри залива на расстоянии менее полтора километра;
  • перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 километра от гирла;
  • частично в Веселовском водохранилище. Эти запреты также распространяются на притоки реки Северский Донец.

Введены временные запреты на рыбную ловлю в ряде других водоемов. С 1 апреля до конца мая установлены ограничения на вылов рыбы в реке Аксай с прилегающими к ней притоками, такими как реки Тузлов и Грушевка, а также в реке Черкасская с Махинским лиманом и реке Койсуг.

Где запрещено ловить рыбуГде запрещено ловить рыбу
Где запрещено ловить рыбу
Фото: 1MI

Какая рыба есть в Ростовской области

В регионе есть возможность ловить разнообразные виды рыбы в реках, озерах, водохранилищах и водоемах.

В области водятся плотва, карп, щука, судак, жерех, окунь, лещ, различные виды сомов, язь.

Перед выездом на водоем важно ознакомиться с местными правилами ловли, так как каждый водоем может иметь свои особенности и требования.

Где водится рыба в Ростовской области

Большое количество рыб водятся в реках Дон, Маныч и Мертвый Дон, озерах Соленое и Таловское. Некоторые предпочитают ловить рыбу на Цимлянском водохранилище или в Таганрогском заливе, другим нравятся Кулешовские пруды или маленькие речки. Рыбалка на реке Маныч также популярна из-за ее неширокого и извилистого русла.

Где водится рыба в Ростовской областиГде водится рыба в Ростовской области
Где водится рыба в Ростовской области
Фото: 1MI

Лучшие приманки для рыбалки

Выбор лучших приманок для рыбалки зависит от нескольких факторов, включая вид рыбы, условия водоема и времени года. Вот некоторые популярные приманки, которые часто применяются рыболовами:

  1. блесны: они могут привлечь внимание различных видов рыб и работают как в стоячей воде, так и при течении;

  2. воблеры: имитируют движение рыб и могут быть эффективны для ловли хищников;

  3. мягкие приманки (твистеры, силиконовые приманки): хороши для ловли щуки, окуня и других видов рыб, особенно в условиях с водорослями и растительностью.

  4. вращающиеся блесны: эффективны для хищных видов рыб.

  5. живые насекомые (черви, мотыльки): подойдут для ловли различных видов рыб, особенно в пресной воде.

  6. искусственные мушки: хороши для ловли форели.

Важно также учитывать сезонность, особенности водоема и предпочтения конкретного вида рыбы при выборе приманки.

Чем подкармливать рыбу

Как правило, рыба активно реагирует на привлекательные ароматы и вкусы, поэтому правильно подобранные и использованные прикормки могут сделать вашу рыбалку более продуктивной.

Один из популярных методов подкармливания — использование готовых прикормок, которые можно приобрести в магазинах. Они часто содержат смесь различных ингредиентов, таких как мука, зерна, ароматизаторы и добавки, которые привлекают рыбу и стимулируют ее активность.

Еще один способ — использование натуральных ингредиентов. Например, черви, червяки или кусочки хлеба могут быть отличным способом для привлечения рыб. Эти натуральные приманки могут привлечь рыбу своим запахом и вкусом, делая ее более склонной к поклевке.

Чем подкармливать рыбуЧем подкармливать рыбу
Чем подкармливать рыбу
Фото: 1MI

Также существует возможность подкармливать рыбу семенами, зернами или различными кормовыми добавками. Некоторые рыболовы предпочитают использовать кукурузу или горох в качестве прикормки. Эти натуральные ингредиенты богаты белком и углеводами, что делает их привлекательными для рыбы.

В какое время лучше ловить рыбу

Рыбалка чаще всего удачна в утренние часы и вечером, когда вода прохладнее, а рыба активнее. У некоторых видов, например, окуня, пик активности приходится на утренние часы, тогда как другие виды могут быть более активными в середине дня или даже в ночное время.

Читайте также:
Жители Ростовской области могут сесть в тюрьму после похода на рыбалкуКогда снимут запрет на рыбалку в Ростовской областиРостовчанин поймал рыбу-монстра во время рыбалки
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рыба#Рыбалка#Запрет#Водоемы#Нерест
Подпишитесь
Новые трамвайные остановки начали громить в Таганроге
Сегодня, 05:42
Пугающие письма от приставов стали массово получать жители Ростовской области
Сегодня, 08:15
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер
Сегодня, 08:11
Представители военкомата массово вручали повестки мигрантам в Ростовской области
Сегодня, 08:07
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:31
«Переписывался со Сталиным»: Католикос Геворг VI был родом из ростовской Нахичевани
Вчера, 10:25
"