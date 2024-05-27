Купеческая роскошь и советский ампир: путешествие в прошлое Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Вместо хаотичного движения, знакомство с городом лучше начать, отправившись по маршруту «Большая садовая улица». Когда-то здесь и правда располагались сады, но сейчас она больше напоминает Невский проспект в Санкт-Петербурге своей широкой магистралью и обилием старинной архитектуры. Выходите пораньше, чтобы успеть все изучить и сделать фотографии.
История этой улицы началась в XIX веке, когда здесь установили первые фонари и пустили движение. Купцы начали активно застраивать район. Каждый особняк носил имя владельца, демонстрируя его вкус и размер кошелька. Но, пожалуй, самое необычное здание, сразу приковывающее внимание — администрация Ростова-на-Дону, до революции здесь располагалась городская Дума. Это архитектурная эклектика: фасад украшен античными богинями, гордо взирающими на простых смертных, здесь и лепнина в барочном стиле, и медальоны, и растительный орнамент. Автор архитектурного чуда — Александр Померанцев, выпускник Императорской академии художеств, много лет работавший в Италии, так что понятно, откуда взялся этот стиль.
Двигаемся дальше, и из века XIX попадаем в XX-й, на площадь Советов. Архитектурная доминанта — здание Правительства Ростовской области, это и есть бывший Дом Советов. Возле него красуется памятник «Освободителям Ростова от белогвардейцев в 1920 году», созданный любимым скульптором всех советских вождей Е. В. Вучетичем.
На этой площади хранили и государственные деньги. Здание конторы Госбанка — одно из немногих — пережило бомбежки в годы войны, и дошло до нас в неизменном виде.
На площади есть сквер, где можно сделать перерыв и отдохнуть, но сильно не задерживайтесь, пройдена лишь половина пути. Следуем дальше до Ростовского областного музея краеведения. Там есть все, включая самую большую белугу, выловленную в реке Дон.
Направляемся в сторону Покровского сквера — любимого места отдыха горожан. Украшает сквер Покровский храм и памятник первому водопроводу. Совсем близко конечная точка нашего маршрута — Ростовский академический театр драмы имени М. Горького. Здесь ставят лучшие спектакли в стране, но визитной карточкой по-прежнему остается знаменитый «Тихий Дон». Если купите заранее билет, сможете завершить прогулку театральным походом.