Купеческая роскошь и советский ампир: путешествие в прошлое Ростова-на-Дону

История этой улицы началась в XIX веке, когда здесь установили первые фонари и пустили движение. Купцы начали активно застраивать район. Каждый особняк носил имя владельца, демонстрируя его вкус и размер кошелька. Но, пожалуй, самое необычное здание, сразу приковывающее внимание — администрация Ростова-на-Дону, до революции здесь располагалась городская Дума. Это архитектурная эклектика: фасад украшен античными богинями, гордо взирающими на простых смертных, здесь и лепнина в барочном стиле, и медальоны, и растительный орнамент. Автор архитектурного чуда — Александр Померанцев, выпускник Императорской академии художеств, много лет работавший в Италии, так что понятно, откуда взялся этот стиль.