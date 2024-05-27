Маршрутка-призрак появилась на улицах Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В минувшую субботу, корреспондент RostovGazeta решил проверить поступившую от ростовчан информацию.
Ожидание маршрутки №113 на остановке ГПЗ-10 затянулось. Отследить движение этого транспорта онлайн действительно оказалось невозможно из-за его отсутствия на картах. Не значились о нем сведения и на баннере, оповещающем об интервалах движения общественного транспорта на ГПЗ-10.
Тем не менее, ожидающие на остановке горожане уверяли, что маршрутка 113 существует. И действительно, через 20 минут эта маршрутка подъехала к остановке. Стоимость проезда нескольких остановок здесь составила 39 рублей при оплате банковской картой.
Согласно информации Ространснадзора, транспортные средства, осуществляющие перевозку пассажиров с количеством более восьми сидячих мест, подлежат оснащению аппаратурой спутниковой навигации. Выяснить, почему маршрутки 113 не соблюдают это правило, на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.
На горячей линии городского управления пассажирскими перевозками в Ростове разъяснили, что не владеют информацией по этому маршруту.
«Обратитесь, пожалуйста, в министерство транспорта Ростовской области. Этот маршрут как нам не относится, он считается пригородный», — разъяснили в Центре интеллектуальной транспортной системы Ростова.
Здесь же дали номер телефона министерства транспорта Ростовской области, куда порекомендовали обратиться за разъяснением ситуации. Однако по названному номеру не захотели разъяснять, почему маршрутки 113 не подключены к системам отслеживания онлайн.
«Запишите номер телефона отдела, который занимается пригородным общественным транспортом», — сообщили в Минтрансе.
Однако по этому номеру на протяжении дня никто так и не ответил на звонок. Редакция направила официальный запрос в министерство транспорта Ростовской области. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta рассказывала о полуторачасовом ожидании автобусов на остановке в Ростове.