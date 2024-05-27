Маршрутка-призрак появилась на улицах Ростова-на-Дону

Ожидание маршрутки №113 на остановке ГПЗ-10 затянулось. Отследить движение этого транспорта онлайн действительно оказалось невозможно из-за его отсутствия на картах. Не значились о нем сведения и на баннере, оповещающем об интервалах движения общественного транспорта на ГПЗ-10.