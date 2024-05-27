Масштабная реконструкция цирка началась в Ростове

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Цирк в Ростове начали реконструировать. У здания на пересечении Горького и Буденновского появились строительные леса.
Работы по восстановлению и ремонту будут идти в течение трех лет. На это время цирк закроет свои двери для зрителей.
Напомним, масштабная реконструкция цирка нацелена на возвращение зданию исторического облика. На работы выделили порядка двух миллиардов рублей. Они также пойдут на обновление всех коммуникаций цирка.
Здание относится к объектам культурного наследия. Но из-за долгого отсутствия реконструкции оно износилось. Местами в нем заметны трещины. Фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, частично — в аварийном.