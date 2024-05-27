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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Строительные леса появились у здания ростовского цирка

Масштабная реконструкция цирка началась в Ростове

27 мая 2024, 16:34
Фото: Telegram-канал «Уличная жизнь»
Строительные леса появились у здания ростовского цирка
Строительные леса появились у здания ростовского цирка, пишут в социальных сетях.

Цирк в Ростове начали реконструировать. У здания на пересечении Горького и Буденновского появились строительные леса.

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Работы по восстановлению и ремонту будут идти в течение трех лет. На это время цирк закроет свои двери для зрителей.

Напомним, масштабная реконструкция цирка нацелена на возвращение зданию исторического облика. На работы выделили порядка двух миллиардов рублей. Они также пойдут на обновление всех коммуникаций цирка.

Здание относится к объектам культурного наследия. Но из-за долгого отсутствия реконструкции оно износилось. Местами в нем заметны трещины. Фундаменты находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, частично — в аварийном.

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