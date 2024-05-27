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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Пассажирский автобус влетел в фуру на кольце проспекта Ковалева и улицы Вавилова в Ростове

Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове

27 мая 2024, 17:07
Фото: 1MI
Пассажирский автобус влетел в фуру на кольце проспекта Ковалева и улицы Вавилова в Ростове
Пассажирский автобус влетел в фуру на кольце проспекта Ковалева и улицы Вавилова в Ростове, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Авария произошла днем 27 мая. Автобус на кольце, предположительно, не уступил фуре и влетел в ее кузов. От удара по инерции пострадали двигавшиеся рядом три легковые машины.

Пассажирский автобус влетел в фуру на кольце проспекта Ковалева и улицы Вавилова в Ростове
Видео: Telegram-канал «Ростов Папа»

В управлении ГИБДД подробностями расследования инцидента не делились. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее в жестком ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал водитель дорогой иномарки. Авария произошла 26 мая на улице Вятской. Пассажирский автобус хотел вклиниться в поток транспорта, но водитель легковушки проигнорировал его преимущество.

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