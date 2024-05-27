Массовое ДТП с участием автобуса и фуры произошло в Ростове

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Авария произошла днем 27 мая. Автобус на кольце, предположительно, не уступил фуре и влетел в ее кузов. От удара по инерции пострадали двигавшиеся рядом три легковые машины.
В управлении ГИБДД подробностями расследования инцидента не делились. О пострадавших в аварии не сообщается.
Ранее в жестком ДТП с автобусом в Ростове-на-Дону пострадал водитель дорогой иномарки. Авария произошла 26 мая на улице Вятской. Пассажирский автобус хотел вклиниться в поток транспорта, но водитель легковушки проигнорировал его преимущество.