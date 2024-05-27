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Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

«Это печально»: эколог Милич о засолонении Азовского моря

«Мы увидим это скоро»: эколог Милич заявил о последствиях осолонения Азовского моря

27 мая 2024, 12:11
Фото: azniirkh.vniro.ru
«Это печально»: эколог Милич о засолонении Азовского моря

Эколог Милич заявил о последствиях осолонения Азовского моря

По мнению генерального директора одной из некоммерческих экологических организаций Ростова Алексея Милича, первые последствия осолонения Азовского моря дончане увидят уже через несколько лет.

Из-за повышения солености Азовского моря, по словам Алексея Милича, его флора и фауна значительно изменятся: пресноводные виды уйдут из акватории.

«На самом деле, это печально, потому что все время Азовское море было пресным водоемом, за счет того, что туда впадают Дон и Кубань. Но эти реки стали менее полноводными», — замечает эксперт.

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Алексей Милич объясняет, что уменьшение притока пресных вод связано с уменьшением количества осадков, а также с обилием плотин на Дону и Кубани, которые регулируют сброс воды.

Ранее RostovGazeta писала о том, что вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза.

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