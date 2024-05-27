«Мы увидим это скоро»: эколог Милич заявил о последствиях осолонения Азовского моря

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Из-за повышения солености Азовского моря, по словам Алексея Милича, его флора и фауна значительно изменятся: пресноводные виды уйдут из акватории.
«На самом деле, это печально, потому что все время Азовское море было пресным водоемом, за счет того, что туда впадают Дон и Кубань. Но эти реки стали менее полноводными», — замечает эксперт.
Алексей Милич объясняет, что уменьшение притока пресных вод связано с уменьшением количества осадков, а также с обилием плотин на Дону и Кубани, которые регулируют сброс воды.
Ранее RostovGazeta писала о том, что вылов тюльки в Азовском море в Ростовской области вырос в три раза.